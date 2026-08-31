Mulher denuncia agressão e estupro coletivo após ir buscar dinheiro da pensão dos filhos em Vitória

Uma mulher de 31 anos afirma ter sido brutalmente agredida pelo ex-marido e por outros homens no bairro São Pedro, em Vitória, na noite de domingo (30). Segundo o relato da vítima, que prefere não se identificar, ela foi ao local acompanhada de duas das três filhas, de 5 e 10 anos, para buscar o dinheiro da pensão das crianças. Ela também afirma ter sido vítima de violência sexual durante as agressões.
A mulher contou que, ao chegar ao imóvel, encontrou vários homens no local. Segundo ela, as agressões começaram depois que ela percebeu uma movimentação relacionada ao tráfico de drogas e decidiu não permanecer no endereço. A vítima afirma que foi espancada por mais de uma hora.
Eu cheguei no local para pegar o dinheiro da pensão e tinha um monte de caras dentro da casa. Eles me espancaram. Eu desmaiei e, quando acordei, a roupa estava abaixada, o sutiã mexido e as minhas partes doendo
Vítima Não quis se identificar
A vítima ficou com ferimentos nos pés, joelhos, olhos, ombro e costas. De acordo com o relato, as agressões aconteceram na frente de duas das filhas.
“As minhas crianças ficaram em cima de mim, gritando ‘não, solta ela, pelo amor de Deus’. Tiraram ela de cima de mim, me separaram da minha filha.”
Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na Rodovia Serafim Derenzi, os militares foram acionados para atender a ocorrência no bairro Redenção. Os policiais fizeram buscas a pé nas proximidades, mas os suspeitos não foram encontrados.
A mulher contou que já havia sido agredida anteriormente pelo ex-companheiro e que ele chegou a ser preso por violência doméstica há menos de um ano. Segundo ela, uma medida protetiva já havia sido concedida contra o homem.
Conforme a Polícia Civil, na delegacia, a vítima solicitou uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) e apresentou representação criminal contra o investigado.
A corporação informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória. Após o atendimento na delegacia, a mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória para a realização de exames de corpo de delito que podem auxiliar na apuração da denúncia de violência sexual.
A Polícia Civil informou ainda que, neste momento, não há outros detalhes que possam ser divulgados para não comprometer o andamento das investigações.