Mulher denuncia agressão e estupro coletivo após ir buscar dinheiro da pensão dos filhos em Vitória

A vítima ficou com ferimentos nos pés, joelhos, olhos, ombro e costas. De acordo com o relato, as agressões aconteceram na frente de duas das filhas.





“As minhas crianças ficaram em cima de mim, gritando ‘não, solta ela, pelo amor de Deus’. Tiraram ela de cima de mim, me separaram da minha filha.”





Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na Rodovia Serafim Derenzi, os militares foram acionados para atender a ocorrência no bairro Redenção. Os policiais fizeram buscas a pé nas proximidades, mas os suspeitos não foram encontrados.





A mulher contou que já havia sido agredida anteriormente pelo ex-companheiro e que ele chegou a ser preso por violência doméstica há menos de um ano. Segundo ela, uma medida protetiva já havia sido concedida contra o homem.





Conforme a Polícia Civil, na delegacia, a vítima solicitou uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) e apresentou representação criminal contra o investigado.





A corporação informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória. Após o atendimento na delegacia, a mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória para a realização de exames de corpo de delito que podem auxiliar na apuração da denúncia de violência sexual.





A Polícia Civil informou ainda que, neste momento, não há outros detalhes que possam ser divulgados para não comprometer o andamento das investigações.