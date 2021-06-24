Homem invade casa da ex-mulher e faz filhos reféns na Serra

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 35 anos fez a ex-mulher e os filhos reféns no bairro Cascata na Serra . O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (24). Mesmo baleado, o homem ainda resistiu, mas acabou preso por policiais.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a mulher ligou para a polícia pedindo socorro. Quando os militares chegaram ao local, escutaram pedidos de socorro da mulher e das crianças. De acordo com o boletim da PM, a mulher e as crianças gritavam: "Moço, nos ajude. Ele vai nos matar, ele está armado”.

Os policiais disseram que o muro era alto e com um portão de chapa. E deram ordem para o homem se render, deitando no chão. Enquanto isso, solicitaram que a mulher abrisse o portão da casa.

No momento em que ela foi abrir o portão, o suspeito puxou a ex-mulher pelo cabelo e tentou levá-la para dentro da casa. Os policiais mais uma vez deram voz de parada ao homem, ele não obedeceu, segundo informações da polícia. Neste momento, os policiais atiraram. O suspeito foi atingido por dois disparos.

Mesmo assim, ele correu para dentro da casa, dizendo que iria matar as crianças e se matar também. Agora com o portão da casa aberto, os policiais conseguiram entrar, arrombar a porta do quarto e prender o homem.

Ele foi levado pelos policiais para a UPA de Serra Sede e já foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. A mulher foi levada para a Delegacia do Plantão da Mulher.

A reportagem acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil para mais informações sobre a prisão do suspeito. A Polícia Civil informou que o suspeito de 35 anos foi autuado em flagrante por violação de domicílio, ameaça e vias de fato, ambos na forma da Lei Maria da Penha. "Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), assim que receber alta médica", completou.