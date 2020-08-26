Homem foragido há 14 anos é preso em ronda policial em Cachoeiro

Um homem de 48 anos foi preso nessa terça-feira (25), ao ser abordado em uma ronda policial no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ao consultar o nome do homem, a polícia descobriu que ela estava foragido há 14 anos.
A Polícia Militar fazia uma abordagem a uma denúncia de tráfico de drogas na região e o foragido se mostrou incomodado com a presença dos militares. Ao ser abordado, ele informou um nome falso, mas que foi descoberto pela polícia. Um dos pedidos de prisão era de 2006.
Segundo a Polícia Civil, o homem possuía dois mandados de prisão em aberto, porém não foi informado por quais crimes. Ele foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.