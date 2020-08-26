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Crime

Homem foragido há 14 anos é preso em ronda policial em Cachoeiro

Ao ser abordado, foragido informou um nome falso, mas que foi descoberto pela polícia. Um dos pedidos de prisão era de 2006
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 19:01

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 19:01

Prisão, algemas
Prisão, algemas Crédito: Shutterstock
Um homem de 48 anos foi preso nessa terça-feira (25), ao ser abordado em uma ronda policial no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ao consultar o nome do homem, a polícia descobriu que ela estava foragido há 14 anos.
Polícia Militar fazia uma abordagem a uma denúncia de tráfico de drogas na região e o foragido se mostrou incomodado com a presença dos militares. Ao ser abordado, ele informou um nome falso, mas que foi descoberto pela polícia.  Um dos pedidos de prisão era de 2006.
Segundo a Polícia Civil, o homem possuía dois mandados de prisão em aberto, porém não foi informado por quais crimes. Ele foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

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