Crime

Homem finge querer drogas, ataca traficantes e mata uma pessoa na Serra

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra

Um motociclista foi a um ponto de venda de drogas no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, na noite de quarta-feira (16), e quando traficantes se aproximaram ele sacou uma arma e efetuou diversos disparos contra o grupo, segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar. Pelo menos uma pessoa morreu e uma ficou ferida no ataque.>

Conforme a PM, um indivíduo atingido por tiros foi levado por moradores para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, depois foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Durante o deslocamento até a unidade hospitalar, os militares encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) encaminhando outro homem, vítima de bala perdida, para um hospital particular. A corporação, no entanto, não deixou claro qual dessas duas vítimas morreu.>