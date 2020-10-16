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Estância Monazítica

Homem esfaqueia mulher e quebra dentes de jovem em assalto na Serra

Suspeito foi contido por populares e levado para a delegacia

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 15:15
Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra Crédito: Vitor Jubini
Uma mãe e duas filhas adolescentes, de 14 e 16 anos, foram alvo de um assalto violento no bairro Estância Monazítica, na Serra, na noite desta quinta-feira (15). De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito teria abordado as vítimas usando uma faca, além de tê-las roubado. Ele chegou a atingir o braço da mulher de 36 anos, e a boca da filha mais nova, que teve dois dentes quebrados.
Ainda segundo a PM, as vítimas foram encaminhadas para a UPA de Castelândia. Já o criminoso foi contido por populares e acabou se machucando, tendo sido encaminhado para um hospital da região para receber atendimento médico e depois foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil foi acionada pela reportagem e informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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