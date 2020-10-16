Homem surta em padaria e ameaça clientes com faca em Cariacica

Homem invade padaria e ameaça clientes e funcionários com uma faca Crédito: Reprodução

Um homem surtou e usou uma faca para ameaçar funcionários e clientes de uma padaria no bairro Vila Capixaba, em Cariacica . O caso aconteceu por volta das 6h30 desta quinta-feira (15).

Câmeras de videomonitoramento mostraram a ação do suspeito. No momento do fato, um horário de grande movimento, várias pessoas estavam no estabelecimento.

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O homem, segundo moradores da região, tem entre 25 e 30 anos. Ele entrou na padaria, passou por trás do balcão e pegou a faca do próprio estabelecimento, ameaçando esfaquear as pessoas. Em entrevista à TV Gazeta, uma balconista  que pediu para não ser identificada  contou que o homem chegou no estabelecimento com sinais de que estaria sob efeito de drogas.

"Ele chegou todo machucado, sangrando e pedindo ajuda. Já foi para o balcão passando a mão na faca e tentando esfaquear uma colega. Eu fiquei encurralada e abracei outro colega. Fiquei em choque", lembrou.

O vídeo mostra ele fazendo vários movimentos com a faca como se pretendesse acertar alguém. Os próprios clientes conseguiram conter o homem e o suspeito foi levado para a delegacia

Uma vizinha do suspeito contou que durante a madrugada ele ficou gritando o tempo todo, indicando que estaria em um surto dentro de casa. Ele teria ainda quebrado pertences dentro da residência e a porta do imóvel para conseguir sair da casa. "Desde e a madrugada, ele já vinha querendo sair. A mãe dele estava conseguindo mantê-lo em casa, mas por volta das 6h ele conseguiu se soltar e ela ficou gritando socorro", relata a vizinha do homem, que mora a 200 metros da padaria.

SAÍDA TEMPORÁRIA

De acordo com informações do G1 ES, a mãe do suspeito contou à Polícia Militar que o filho deixou a prisão no dia 7 de outubro, na saída temporária do Dia das Crianças, e voltaria na quarta-feira (14). Ela afirma que o filho ingeriu drogas para levar para outros detentos no presídio. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) , ele cumpria pena pela Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

Entretanto, no dia 12, recebeu alvará de soltura. Ele, então, começou a expelir os entorpecentes. Nesse intervalo, ele usou drogas, teve um surto, ameaçou e agrediu a mãe. A mulher chegou a passar a madrugada de quinta-feira presa dentro de um quarto com o filho mais novo, por medo.

A mãe dele entregou à polícia uma caixa com 29 buchas pequenas de substância similar a maconha, 26 buchas grandes de substância similar a maconha e 18 pinos de substância similar a cocaína.

O homem foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) para receber cuidados médicos. No hospital, foi realizada sutura no braço direito e no supercílio. Ele e o material apreendido foram entregues na delegacia.

A Polícia Civil informou em nota que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada e tráfico de drogas. Em seguida, ele foi levado ao presídio. A Sejus afirma que o rapaz já possuía passagens em presídios por outros crimes.