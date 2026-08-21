Homem esconde camisa do Fla na cueca e bate rosto em porta ao tentar fugir na Serra

Um homem de 29 anos foi preso ao tentar furtar uma camisa do Flamengo, avaliada em R$ 199, de uma loja de materiais esportivos na Avenida Central, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, ele escondeu o produto na cueca.
Ao tentar fugir do local com a camisa, o homem bateu o rosto contra uma porta de vidro, caiu inconsciente e sofreu um corte na testa. Um funcionário do estabelecimento contou aos policiais que o suspeito entrou na loja pedindo para ver algumas blusas de times. Depois de pegar várias opções, ele entrou no provador.
Quando saiu da cabine, o funcionário percebeu que uma das camisetas havia desaparecido e o questionou. Como não soube explicar o que havia acontecido, o homem tirou a camisa da cueca, segundo o relato do funcionário aos militares. Na tentativa de fugir, ele bateu o rosto contra a porta de vidro.
A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, perguntou ao homem sobre o ferimento. Aos policiais, ele disse ter sido agredido, mas não soube informar quem teria cometido as agressões.
O suspeito foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina para receber atendimento médico. Após receber alta, foi encaminhado, junto com o funcionário da loja, à 3ª Delegacia Regional da Serra. Na unidade policial, ele foi autuado por tentativa de furto e roubo, segundo a Polícia Civil.
*Com informações da repórter Alice Souza, da TV Gazeta