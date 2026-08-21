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Tentativa de furto

Homem esconde camisa do Fla na cueca e bate rosto em porta ao tentar fugir na Serra

Peça esportiva custava R$ 199; suspeito ficou ferido após bater contra porta de vidro e precisou ser levado para uma UPA, onde foi autuado

Publicado em 21 de Agosto de 2026 às 09:25

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 ago 2026 às 09:25
Avenida Central, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra
Avenida Central, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra Reprodução | Google Maps

Um homem de 29 anos foi preso ao tentar furtar uma camisa do Flamengo, avaliada em R$ 199, de uma loja de materiais esportivos na Avenida Central, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, ele escondeu o produto na cueca.


Ao tentar fugir do local com a camisa, o homem bateu o rosto contra uma porta de vidro, caiu inconsciente e sofreu um corte na testa. Um funcionário do estabelecimento contou aos policiais que o suspeito entrou na loja pedindo para ver algumas blusas de times. Depois de pegar várias opções, ele entrou no provador.


Quando saiu da cabine, o funcionário percebeu que uma das camisetas havia desaparecido e o questionou. Como não soube explicar o que havia acontecido, o homem tirou a camisa da cueca, segundo o relato do funcionário aos militares. Na tentativa de fugir, ele bateu o rosto contra a porta de vidro.


A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, perguntou ao homem sobre o ferimento. Aos policiais, ele disse ter sido agredido, mas não soube informar quem teria cometido as agressões.


O suspeito foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina para receber atendimento médico. Após receber alta, foi encaminhado, junto com o funcionário da loja, à 3ª Delegacia Regional da Serra. Na unidade policial, ele foi autuado por tentativa de furto e roubo, segundo a Polícia Civil.


*Com informações da repórter Alice Souza, da TV Gazeta

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Polícia Militar Polícia Civil Furto Serra Laranjeiras esporte Flamengo
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