Doze toneladas de pimenta-do-reino são apreendidas em São Mateus

Em outros estabelecimentos fiscalizados, as equipes realizaram a contagem e o levantamento de grandes volumes de pimenta-do-reino. Os dados serão submetidos a uma auditoria de estoque e, caso sejam identificadas divergências, poderão resultar em novas autuações fiscais.





A operação foi planejada a partir de um trabalho de inteligência fiscal que identificou previamente estabelecimentos com indícios de irregularidades. Dez auditores fiscais da Receita Estadual, vinculados à Subgerência Fiscal da Região Nordeste, participaram da ação.





“Conseguimos encontrar praticamente todos os alvos apontados pelo serviço de inteligência fiscal. Esse resultado é importante para a sociedade porque atuamos para garantir equilíbrio e igualdade de condições entre os participantes do mercado”, afirmou o auditor fiscal Cristiano Silva Ferreira, que liderou uma das equipes.





Segundo o subgerente Fiscal da Região Nordeste, Orlando Anastácio, novas operações estão sendo planejadas para alcançar outros municípios da região. O trabalho busca identificar irregularidades, recuperar impostos que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos e promover a regularização dos contribuintes.