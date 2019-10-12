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Violência

Homem é sequestrado, agredido e tem o carro roubado em Cariacica

O ajudante de obras, 37 anos, foi rendido em Vitória, acabou abandonado em Cariacica e só conseguiu voltar para casa porque tinha o cartão de passagem

Publicado em 12 de Outubro de 2019 às 11:05

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

12 out 2019 às 11:05
Ajudante de obras foi sequestrado e teve o carro roubado Crédito: Glacieri Carraretto
O cartão de passagens de ônibus foi o único pertence que restou a um ajudante de obras, 37 anos, após sofrer um sequestro relâmpago, na noite de sexta-feira (11), em Tabuazeiro, Vitória. Ele foi abandonado em Cariacica e só conseguiu voltar para casa porque tinha o cartão. 

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A vítima relata que pegou o carro em uma oficina e, quando estava parado dentro dele, foi abordado por três homens, dois deles usando capuzes, e um armado. Ele foi agredido durante o trajeto.
"Mandaram eu ir para o banco de trás e me deram socos na costelas e no ombro", contou o ajudante de obras.
O bando chegou a passar por uma viatura da polícia quando seguia para Serra para acessar a Rodovia do Contorno. "O vidro do meu carro é muito escuro, não tinha como a polícia ver o que estava acontecendo", detalhou.
De dentro do veículo, os bandidos o obrigaram a passar para o porta-malas. Eles seguiram pela Rodovia do Contorno até a altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, onde foi abandonado.
Os bandidos fugiram com o carro da vitima, um Corsa de cor vermelha.
Ele seguiu andando no sentido Serra pelas margens da rodovia e recebeu auxílio de um veículo da Eco 101. A vítima foi levada para o Terminal de Carapina, na Serra, onde pegou um ônibus e foi para a delegacia.  Na manhã deste sábado (12) ele passou por exames de corpo de delito devido às pancadas que levou.

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