Reviravolta

Homem é preso suspeito de ter causado acidente que matou jovem em Presidente Kennedy

Segundo apuração da Polícia Civil, dias antes do acidente, vítima e suspeito, tiveram uma briga por conta de uma partida de futebol

Acidente aconteceu no dia 27 de abril deste ano e o apontado como causador foi preso pela polícia. (Polícia Civil )

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de ter provocado um acidente que matou jovem de 20 anos, em Presidente Kennedy, no dia 27 de abril deste ano, no interior do município. Segundo apuração da Polícia Civil, dias antes do acidente eles tiveram uma briga por conta de uma partida de futebol.

De acordo com o titular da delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, o mandado de prisão temporária foi cumprido na manhã desta quarta-feira (22). O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após a investigação da morte de Ricardo Vieira do Nascimento, em um acidente de trânsito.

“A Polícia Civil apurou que quatro dias antes do crime, ele ameaçou matar a vítima em uma partida de futebol (pelada). No dia dos fatos, quando estava indo para Jaqueira no seu veículo Gol, ao ver a vítima vir numa moto no sentido contrário, fez uma manobra e invadiu a contramão da via, atingindo a moto, o que causou a queda da vítima e sua morte”, disse Thiago Viana.

Na delegacia de plantão, no dia dos fatos, o suspeito disse que a moto da vítima havia invadido a sua mão de direção. Mas, segundo o delegado, uma testemunha que seguia em um veículo logo atrás, disse que não houve invasão de via contrária, mas sim uma manobra rápida do motorista do carro, assim que a moto da vítima apontou numa curva.

O homem será encaminhado ao Centro Detenção Provisória de Marataízes, onde ficará preso temporariamente até conclusão das investigações.

