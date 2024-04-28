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Trânsito

Motociclista morre em acidente com carro em Presidente Kennedy

Motorista disse para a Polícia Militar que piloto estaria em alta velocidade e teria invadido a contramão, mas dinâmica oficial ainda será investigada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 abr 2024 às 11:02

Publicado em 28 de Abril de 2024 às 11:02

Motociclista bate de frente com carro e morre em Presidente Kennedy
Como ficou a motocicleta após acidente Crédito: Leitor| A Gazeta
Um motociclista de 20 anos morreu na tarde de sábado (27) em um acidente envolvendo um carro, na localidade de Santo Eduardo, interior de Presidente Kennedy,  Sul do Espírito Santo. O motorista disse à Polícia Militar que o piloto estaria em alta velocidade e teria invadido a contramão. A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda será investigada.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado para fora da pista, sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A vítima, que não teve o nome informado, morreu no hospital.
Segundo a Polícia Militar, o motorista está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há três anos e não apresentava sinais de embriaguez. Entretanto, os policiais ofereceram o teste do bafômetro e ele se negou a fazer, alegando que havia ingerido bebida alcoólica no dia anterior. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim. 
Segundo a Polícia Civil, o motorista — que não teve o nome divulgado — foi ouvido e liberado "uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", explicou, em nota.
A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai investigar o acidente fatal por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy. 

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