Motociclista morre em acidente com carro em Presidente Kennedy

Como ficou a motocicleta após acidente Crédito: Leitor| A Gazeta

Um motociclista de 20 anos morreu na tarde de sábado (27) em um acidente envolvendo um carro, na localidade de Santo Eduardo, interior de Presidente Kennedy , Sul do Espírito Santo. O motorista disse à Polícia Militar que o piloto estaria em alta velocidade e teria invadido a contramão. A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda será investigada.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para fora da pista, sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A vítima, que não teve o nome informado, morreu no hospital.

Segundo a Polícia Militar, o motorista está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há três anos e não apresentava sinais de embriaguez. Entretanto, os policiais ofereceram o teste do bafômetro e ele se negou a fazer, alegando que havia ingerido bebida alcoólica no dia anterior. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim.

Segundo a Polícia Civil, o motorista — que não teve o nome divulgado — foi ouvido e liberado "uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", explicou, em nota.