Homem é preso por sequestrar e manter a ex em cárcere em Baixo Guandu

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na manhã da última segunda-feira (21) por sequestrar e manter a ex-companheira em cárcere privado em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher foi ameaçada pelo suspeito com um simulacro de arma e uma faca, teve os pulsos amarrados e foi colocada no banco de trás de um carro.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para irem ao Pronto Socorro da cidade, onde havia um homem ameaçando uma mulher. Ao chegar no local, os funcionários apontaram para um indivíduo que estava sentado em um banco. O suspeito, então, recebeu voz de abordagem, porém, nada ilícito foi encontrado com ele.
A ex-companheira do homem mostrou aos militares algumas lesões no braço provocadas pelo indivíduo. Segundo a corporação, com a ajuda dela, os policiais conseguiram encontrar algumas armas utilizadas pelo suspeito nas agressões, físicas e psicológicas.
Aos agentes, a mulher contou que estava saindo de casa por volta de 5h da última segunda-feira (21), quando foi surpreendida pelo ex-companheiro com um simulacro de arma e uma faca, proferindo ameaças. Ele amarrou os pulsos dela e a colocou no banco de trás de um carro.
No entanto, a mulher começou a passar mal e pediu para que o ex-companheiro a levasse para o Pronto Socorro. Chegando próximo ao local, o homem desamarrou a vítima e falou para ela ir ao banheiro rápido e sozinha, enquanto ele a aguardaria no carro.
Neste momento, ela pediu ajuda na recepção do Pronto Socorro e se trancou no banheiro até a chegada da Polícia Militar.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por sequestro e cárcere privado. Ele foi encaminhado ao presídio.