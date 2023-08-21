Moradores fecham avenida após jovem morrer baleado pela PM em Cachoeiro

Moradores do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, fecharam a Avenida Aristides Campos no início da noite desta segunda-feira (21), após um jovem de 19 anos morrer após ser baleado em uma ação da Polícia Militar no último sábado (19). De acordo com a Polícia Militar, Kainan Moreira foi baleado após apontar um revólver para o efetivo em uma ocorrência contra o tráfico de drogas.

O protesto começou por volta das 17h30 desta segunda-feira e foi realizado por amigos e familiares do jovem. Os moradores contestam a versão da polícia e dizem que Kainan não estava armado. A manifestação foi encerrada após a chagada da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Kainan Moreira, 19 anos, morreu após ser baleado em uma ação da PM em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais

O jovem foi baleado na região abdominal. De acordo com a PM, a ação no bairro foi decorrente de uma denúncia de que indivíduos armados estariam próximo a um bar, no bairro Zumbi, traficando drogas. A corporação informou que equipes da Força Tática prosseguiram ao local, porém os suspeitos fugiram ao notar a aproximação das viaturas.

De acordo com a PMES, após suspeitos fugirem em direções opostas, Kainan subiu uma escadaria e se deparou com os policiais que estavam a pé, momento em que tentou retornar, apontando o revólver na direção dos militares. Ainda segundo a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o rapaz, levando-o em seguida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município, sob escolta, mas não resistiu.

A nota da Polícia Militar aponta que o jovem portava um revólver calibre 32 com quatro munições, a quantia de R$ 197 e três celulares. Segundo a corporação, o indivíduo tinha passagem por roubo e tráfico de drogas.

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado para recolhimento de corpo do sexo masculino na manhã de domingo (20), no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil confirmou que uma arma, entorpecentes e celulares foram apreendidos pela Polícia Militar durante a ocorrência e entregues na Delegacia Regional Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro e o material apreendido será encaminhado para a perícia.