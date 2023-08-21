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Protesto

Moradores fecham avenida após jovem morrer baleado pela PM em Cachoeiro

Ato ocorreu no início da noite desta segunda-feira (21), na Avenida Aristides Campos
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

21 ago 2023 às 19:33

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 19:33

Moradores do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, fecharam a Avenida Aristides Campos no início da noite desta segunda-feira (21), após um jovem de 19 anos morrer após ser baleado em uma ação da Polícia Militar no último sábado (19). De acordo com a Polícia Militar, Kainan Moreira foi baleado após apontar um revólver para o efetivo em uma ocorrência contra o tráfico de drogas. 
O protesto começou por volta das 17h30 desta segunda-feira e foi realizado por amigos e familiares do jovem. Os moradores contestam a versão da polícia e dizem que Kainan não estava armado. A manifestação foi encerrada após a chagada da Guarda Municipal e da Polícia Militar.
Kainan Moreira, 19 anos, morreu após ser baleado em uma ação da PM em Cachoeiro de Itapemirim
Kainan Moreira, 19 anos, morreu após ser baleado em uma ação da PM em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Sociais
O jovem foi baleado na região abdominal. De acordo com a PM, a ação no bairro foi decorrente de uma denúncia de que indivíduos armados estariam próximo a um bar, no bairro Zumbi, traficando drogas. A corporação informou que equipes da Força Tática prosseguiram ao local, porém os suspeitos fugiram ao notar a aproximação das viaturas.
De acordo com a PMES, após suspeitos fugirem em direções opostas, Kainan subiu uma escadaria e se deparou com os policiais que estavam a pé, momento em que tentou retornar, apontando o revólver na direção dos militares. Ainda segundo a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o rapaz, levando-o em seguida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município, sob escolta, mas não resistiu.
A nota da Polícia Militar aponta que o jovem portava um revólver calibre 32 com quatro munições, a quantia de R$ 197 e três celulares. Segundo a corporação, o indivíduo tinha passagem por roubo e tráfico de drogas.
Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado para recolhimento de corpo do sexo masculino na manhã de domingo (20), no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil confirmou que uma arma, entorpecentes e celulares foram apreendidos pela Polícia Militar durante a ocorrência e entregues na Delegacia Regional Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro e o material apreendido será encaminhado para a perícia.
Diferentemente da versão da polícia, familiares afirmam que Kainan Moreira não estava armado. A reportagem de A Gazeta tenta contato com os pais do jovem para obter mais informações sobre ele, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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