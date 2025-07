Importunação sexual

Homem é preso por importunar menor aprendiz em shopping da Serra

Kevin Mota da Costa, de 27 anos, teria apalpado partes do corpo do adolescente, além de dar um soco em um agente da Guarda Municipal; fato ocorreu em uma lanchonete

Um homem de 27 anos foi preso, na noite de segunda-feira (30), por importunar sexualmente um menor aprendiz em uma lanchonete localizada na praça de alimentação em um shopping no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra . Segundo a Guarda Municipal, o suspeito, identificado como Kevin Mota da Costa, teria perseguido o adolescente e apalpado partes do corpo da vítima, além de dar um soco em um agente da corporação que atuou na ocorrência, e precisou de atendimento médico por conta da agressão. >

Consta em boletim de ocorrência registrado pela Guarda da Serra que por volta das 19h30 Kevin teria invadido a área restrita aos funcionários de uma lanchonete fast food e perseguido o adolescente. O suspeito teria cercado e impedindo a saída do menor aprendiz. >

A vítima então teria questionado a intenção do suspeito, que teria respondido de forma sugestiva dizendo: "O que você acha?". Conforme descrito na ocorrência, em seguida o suspeito teria acariciado a coxa da vítima e avançado para as partes íntimas, deixando o menor em estado de choque.>

O gerente da lanchonete interveio e retirou o adolescente do local. A segurança do shopping acionou a Guarda Municipal, mas Kevin continuou agindo de forma agressiva, chegando a dar um soco no rosto de um dos agentes da corporação, que ficou ferido e precisou de atendimento médico.>