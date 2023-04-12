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Baixo Guandu

Homem é preso por estuprar e manter jovem em cárcere privado no ES

Para não ser preso, suspeito ordenou que seu cão da raça pitbull atacasse os militares – um policial chegou a ser atacado pelo animal

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 14:01

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 abr 2023 às 14:01
Delegacia de Polícia de Baixo Guandu
Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Um homem de 52 anos foi preso suspeito de manter uma jovem de 22 anos em cárcere privado em uma casa no bairro Rosário I, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, a libertação da vítima – que estava bastante abalada – aconteceu após negociações. O indivíduo possuía uma arma escondida debaixo da cama e chegou a ordenar que o cão dele atacasse os policiais.
Após a jovem conseguir sair da residência, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que resistiu à abordagem e tentou fugir. Ele chegou a ordenar que um pitbull, que estava dentro da casa, atacasse a equipe. O animal obedeceu à ordem do tutor e atacou um policial.  
A PM informou que, diante da situação, os policiais efetuaram tiros de bala de borracha para espantar o animal, que recuou somente após ser atingido por um disparo. O suspeito acabou imobilizado pelos militares. Devido à tentativa de fuga, ele sofreu escoriações, além de ferimentos também pelos tiros de borracha, e foi encaminhado para atendimento médico. Em seguida, o homem foi levado à Delegacia Regional de Colatina.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por injúria, ameaça, privar alguém de liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado qualificado por ser cometido com fins libidinosos e estupro, conforme a Lei Maria da Penha. Ele também foi autuado por se passar como funcionário público, posse ilegal de arma e posse de drogas para consumo próprio.
O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. As polícias Militar e Civil não detalharam se existia parentesco entre a vítima e o suspeito, nem por quanto tempo o crime vinha sendo cometido.

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