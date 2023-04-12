Homem é preso por estuprar e manter jovem em cárcere privado no ES

Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de manter uma jovem de 22 anos em cárcere privado em uma casa no bairro Rosário I, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, a libertação da vítima – que estava bastante abalada – aconteceu após negociações. O indivíduo possuía uma arma escondida debaixo da cama e chegou a ordenar que o cão dele atacasse os policiais.

Após a jovem conseguir sair da residência, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que resistiu à abordagem e tentou fugir. Ele chegou a ordenar que um pitbull, que estava dentro da casa, atacasse a equipe. O animal obedeceu à ordem do tutor e atacou um policial.

A PM informou que, diante da situação, os policiais efetuaram tiros de bala de borracha para espantar o animal, que recuou somente após ser atingido por um disparo. O suspeito acabou imobilizado pelos militares. Devido à tentativa de fuga, ele sofreu escoriações, além de ferimentos também pelos tiros de borracha, e foi encaminhado para atendimento médico. Em seguida, o homem foi levado à Delegacia Regional de Colatina.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por injúria, ameaça, privar alguém de liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado qualificado por ser cometido com fins libidinosos e estupro, conforme a Lei Maria da Penha. Ele também foi autuado por se passar como funcionário público, posse ilegal de arma e posse de drogas para consumo próprio.