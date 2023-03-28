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Suspeitos encapuzados

Homem é morto a tiros e companheira fica ferida em Baixo Guandu

Segundo a PM, testemunhas relataram que autores do crime teriam chamado pelo homem na casa onde mora e, em seguida, atiraram

Publicado em 28 de Março de 2023 às 14:05

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 mar 2023 às 14:05
Um homem de 27 anos morreu e a companheira dele– sem idade informada – ficou ferida após o casal ser atingido por tiros no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o indivíduo morreu no local e a mulher foi socorrida e levada para um Pronto Atendimento (PA) da região. As vítimas não tiveram seus nomes informados.
De acordo com a PM, testemunhas contaram aos policiais que dois indivíduos encapuzados teriam chegado à residência do casal e chamado pelo homem. Assim que os dois atenderam, os criminosos realizaram os disparos.
Não há mais informações sobre o estado de saúde da mulher. Segundo a PM, ela foi atingida por dois disparos. Os policiais realizaram buscas na região, mas não encontraram os suspeitos até o encerramento da ocorrência.

Suspeito preso

O suspeito do crime, um jovem, de 18 anos, foi preso duas horas e meia após o crime, no bairro Santa Mônica, no mesmo município. A Polícia Civil informou que a motivação do crime seria a disputa de pontos de tráfico de drogas.
De acordo com o titular da Delegacia de Baixo Guandu, delegado Adriano Scárdua, logo após o crime, os policiais começaram a realizar diligências e ouvir testemunhas. Eles, então, foram até a casa de um dos suspeitos, e conseguiram prendê-lo. No local, ele confessou o crime.
Segundo a PC, o suspeito contou com a ajuda de outros dois cúmplices. Os policiais ainda realizaram outras diligências, mas até o momento, os outros dois suspeitos não foram localizados. A arma utilizada no crime não foi encontrada.
O detido foi encaminhado à delegacia e foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Depois, ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina. O caso segue sob investigação da Delegacia Regional do município.

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