Homem é morto a tiros e companheira fica ferida em Baixo Guandu

Um homem de 27 anos morreu e a companheira dele– sem idade informada – ficou ferida após o casal ser atingido por tiros no Centro de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo , na tarde desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar , o indivíduo morreu no local e a mulher foi socorrida e levada para um Pronto Atendimento (PA) da região. As vítimas não tiveram seus nomes informados.

De acordo com a PM, testemunhas contaram aos policiais que dois indivíduos encapuzados teriam chegado à residência do casal e chamado pelo homem. Assim que os dois atenderam, os criminosos realizaram os disparos.

Não há mais informações sobre o estado de saúde da mulher. Segundo a PM, ela foi atingida por dois disparos. Os policiais realizaram buscas na região, mas não encontraram os suspeitos até o encerramento da ocorrência.

Suspeito preso

O suspeito do crime, um jovem, de 18 anos, foi preso duas horas e meia após o crime, no bairro Santa Mônica, no mesmo município. A Polícia Civil informou que a motivação do crime seria a disputa de pontos de tráfico de drogas.

De acordo com o titular da Delegacia de Baixo Guandu, delegado Adriano Scárdua, logo após o crime, os policiais começaram a realizar diligências e ouvir testemunhas. Eles, então, foram até a casa de um dos suspeitos, e conseguiram prendê-lo. No local, ele confessou o crime.

Segundo a PC, o suspeito contou com a ajuda de outros dois cúmplices. Os policiais ainda realizaram outras diligências, mas até o momento, os outros dois suspeitos não foram localizados. A arma utilizada no crime não foi encontrada.