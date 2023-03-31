Por vingança, homem agride a ex e põe fogo na casa dela em Baixo Guandu

Incêndio atingiu veículos na garagem da casa, em Baixo Guandu Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante após agredir a ex-companheira e a filha dela, de 16 anos, e atear fogo na garagem da casa da vítima, no bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que estava em processo de separação e que o suspeito era muito ciumento.

De acordo com a PM, a vítima contou aos militares que recebeu áudios do ex-companheiro com ofensas e ameaças. Ela, então, foi até a casa de uma amiga para conversar sobre o assunto. Por volta de 19h30, o homem foi à residência onde ela estava e tentou atear fogo no carro dela. Em seguida, ele iniciou uma discussão com a mulher.

Pessoas próximas tentaram evitar a agressão, mas o indivíduo deu um tapa no rosto da mulher, a puxou pelo cabelo e a derrubou no chão. A filha da vítima também foi agredida e sofreu um corte no lábio e vermelhidão no pescoço. Diante do fato, moradores agrediram o homem, que teve um sangramento no ouvido.

Pouco tempo depois, a adolescente de 16 anos, filha da mulher, ligou para um amigo, que a informou que a casa dela estava pegando fogo, pois, após ser agredido, o ex-companheiro da mãe dela teria seguido para a residência em que elas moram e incendiado a moto da vítima. Um carro que estava perto do veículo também foi consumida pelo fogo, além de outros itens que estavam na garagem e foram destruídos.

Quando a PM chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já estava atendendo a ocorrência para controlar as chamas. Após várias denúncias de que o autor desse incêndio seria o ex-companheiro da mulher, os militares localizaram o homem perto da casa. Segundo a corporação, o indivíduo estava em uma moto e aparentemente embriagado. Após ser submetido ao teste do bafômetro, foi confirmado que ele havia ingerido bebida alcoólica.

Por conta dos ferimentos que sofreu no ouvido, o suspeito foi levado para o Hospital Doutor João Santos Neves, em Baixo Guandu. No local, ele relatou para os policiais que estava nervoso porque havia descoberto que teria sido traído e perdeu a cabeça.

O homem contou aos militares que, depois que foi agredido, foi para a casa da ex-companheira, pulou o portão da residência e ateou fogo em uma moto que estava na garagem, e as chamas se alastraram pela garagem, atingindo ainda o carro. Com a ação dos Bombeiros, as chamas não se alastraram para dentro do imóvel.

A mulher e a filha dela foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Baixo Guandu por apresentarem ferimentos. Já o suspeito, após ser atendido no hospital, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.