Homem é preso por ameaçar matar mulher e tentar atear fogo em si na Serra

Homem é preso após ameaçar matar companheira e tentar atear fogo em si mesmo na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem, de 33 anos, foi preso após agredir e ameaçar a companheira de morte na tarde desta segunda-feira (7), no bairro Parque Jacaraípe, na Serra . A vítima, de 38 anos, contou à Polícia Militar que estava em um supermercado com o homem quando começou a ser ameaçada.

Segundo a PM, por volta das 16h da tarde, o suspeito, identificado como Abiude Leandro Gonçalves De Paula, teria segurado o braço da mulher e afirmado que iria quebrá-lo. Logo após, ele teria mandado a mulher escolher um lugar onde ela queria ser assassinada e afirmava que iria usar a chave do carro para cometer o crime.

Enquanto tentava forçar a vítima a entrar no veículo, a mesma teria conseguido escapar e testemunhas teriam chamado a Polícia Militar. Quando os militares chegaram ao local, o homem não estava mais no estabelecimento e a mulher pediu ajuda para ir até a própria casa para pegar documentos e roupas.

Quando chegaram na casa residência onde moram, Abiude estava na varanda da residência gritando que iria colocar fogo na casa e depois tirar a própria vida, pois a mulher queria se separar. O suspeito teria pegado uma garrafa de álcool e começado a molhar as roupas e a si próprio com o líquido, acendendo um isqueiro enquanto proferia as ameaças.

Com a situação, os militares acionaram o Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) e a Força Tática, e iniciaram a negociação com o homem, que demonstrava oscilação emocional e pensamentos suicidas.

Posteriormente, Abiude entregou os pertences à mulher, mas não queria obedecer a PM sobre receber o atendimento médico.

Em certo momento, o homem foi algemado e encaminhado ao compartimento de segurança da viatura. Por medida de proteção, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e ele foi encaminhado à UPA de Castelândia sob escolta, sendo liberado por alta.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), onde a mulher teria relatado que o suspeito a ameaçava falando que iria cortar o pescoço e a mataria com uma faca.

Durante o atendimento, o suspeito contou, enquanto chorava, que iria assassinar a vítima por descobrir uma traição após sentir "cheiro de relações sexuais" dentro de casa.