Tráfico

Homem é preso com 12 kg de cocaína escondidos em painel de carro na BR 101

Motorista confessou à PRF que recebeu o veículo já com a droga em Minas Gerais e que receberia R$ 2 mil para entregá-lo no Espírito Santo

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 25 de maio de 2025 às 17:32

Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 12,7 quilos de cocaína na madrugada deste domingo (25), na BR 101, no município da Serra, na Grande Vitória. A droga estava escondida em um compartimento oculto dentro do painel de um veículo Nissan Versa.>

Segundo a PRF, o carro já vinha sendo monitorado por meio do sistema de inteligência. No momento da abordagem, o motorista – um homem de 36 anos – estava com toda a documentação em ordem, mas depois de alguns momentos começou a demonstrar sinais de nervosismo. >

Durante inspeção mais detalhada do veículo, os agentes perceberam marcas anormais no painel do lado do passageiro, especialmente na região onde deveria estar o airbag. Ao desmontarem a peça, encontraram 12 tabletes de cocaína, totalizando 12.780 gramas da substância.>

Em entrevista ao repórter Vinicius Colini da TV Gazeta, o agente da PRF Waldir Soares, contou como foi a abordagem. "Ele estava tranquilo, respondendo nossas perguntas em um primeiro momento, mas quando percebemos os arranhões e as modificações no painel do carro, ele começou a ficar visivelmente nervoso".>

>

Outro fator que levantou a desconfiança dos agentes foi que, durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista já tinha antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de armas e tráfico de drogas.>

O condutor alegou, inicialmente, que teria saído de Ipatinga (MG) rumo ao bairro Eldorado, na Serra, com o intuito de comprar 25 kg de camarão congelado para revenda. Depois, confessou que recebeu o carro já preparado com a droga em Ipatinga e que receberia R$ 2 mil para entregá-lo no Espírito Santo. O homem afirmou não conhecer os demais envolvidos na operação.>

O veículo, dois celulares e toda a carga foram apreendidos. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha. De lá, será conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta