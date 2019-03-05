Homem é preso após agredir ex-namorada com socos na Serra

Ao Plantão Especializado da Mulher de Vitória (PEM), a vítima contou que, mesmo após o término, o ex-companheiro dormia algumas vezes na casa dela. Por volta das 11 horas desta segunda-feira (4), o acusado acordou e acusou a mulher de traição. Ele teria xingado a ex-namorada e, em seguida, agrediu ela com socos e puxões de cabelo. O agressor chegou a ameaçar de morte a vitima e o suposto amante.