Homem é preso após agredir ex-namorada com socos na Serra

Um homem foi detido após agredir a ex-namorada, de 32 anos, na manhã desta segunda-feira (4), no bairro Estância Monazítica, na Serra. O acusado cometeu a agressão por não aceitar o término do relacionamento, que durou um ano e quatro meses.
Ao Plantão Especializado da Mulher de Vitória (PEM), a vítima contou que, mesmo após o término, o ex-companheiro dormia algumas vezes na casa dela. Por volta das 11 horas desta segunda-feira (4), o acusado acordou e acusou a mulher de traição. Ele teria xingado a ex-namorada e, em seguida, agrediu ela com socos e puxões de cabelo. O agressor chegou a ameaçar de morte a vitima e o suposto amante.
Na tentativa de ser socorrida por alguém, a jovem gritou. A mãe do acusado, que mora próximo à casa, foi até a residência da filha, conseguiu tirar o homem de cima dela e acionou a Polícia Militar, que foi ao local do crime.
Ao ver os policiais, o acusado tentou fugiu do local, mas foi detido logo após retornar na casa da ex. Ele foi detido e encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM). De acordo com a Polícia Civil, o acusado, de 21 anos, foi autuado em flagrante por agressão e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e invasão de domicílio. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
HISTÓRICO DE AGRESSÃO
À polícia, a mulher ainda solicitou a medida protetiva de urgência, já que, segundo ela, o ex-namorado é agressivo e já a agrediu outras vezes.