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Violência

Homem é preso após agredir companheira com botija de gás em Vitória

Mulher contou que começou a ser agredida após questionar o suspeito sobre consumo de bebida alcoólica. Ele não gostou e passou a agredi-la
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2023 às 15:14

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 15:14

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após bater na companheira com uma botija de gás na madrugada desta sexta-feira (27), no bairro Bela Vista, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, a mulher apresentava "dificuldade de se locomover e falar" quando a equipe chegou ao local. A vítima contou que começou a ser agredida após questionar o suspeito sobre consumo de bebida alcoólica, ele não gostou e passou a agredi-la.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
PM foi ao local para dar apoio ao Samu e conseguiu prender suspeito Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na ocorrência. Utilizando a botija, ele golpeou a vítima, a deixando ferida. O autor do fato estava no local, pois tinha sido contido por populares. A vítima disse que já teve medida protetiva contra o companheiro.
A mulher foi socorrida pelo Samu e o indivíduo, encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito conduzido à delegacia foi autuado em flagrante por "lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha" e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
No dia 13 de janeiro, uma situação parecida de violência doméstica foi registrada no Estado. Um homem de 33 anos foi preso após arremessar uma botija de gás na própria companheira por não aceitar o fim do relacionamento. O caso semelhante aconteceu no bairro José de Anchieta II, na Serra. A mulher relatou à polícia ter sido ameaçada de morte. O homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça.

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