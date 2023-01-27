Homem é preso após agredir companheira com botija de gás em Vitória

A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na ocorrência. Utilizando a botija, ele golpeou a vítima, a deixando ferida. O autor do fato estava no local, pois tinha sido contido por populares. A vítima disse que já teve medida protetiva contra o companheiro.