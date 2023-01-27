O servidor Marcos Paulo Cardoso, de 39 anos, foi preso após dirigir carro com drogas em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Militar do ES

Polícia Militar encontrou 500g de pasta base de cocaína em um carro oficial da Prefeitura de Linhares , no bairro Santa Cruz, na noite de quinta-feira (26). O veículo, um Ford Ka branco, pertence à frota da Secretaria Municipal de Saúde e era dirigido por Marcos Paulo Cardoso, de 39 anos, que estava acompanhado de um homem, de 36 anos, e um adolescente, de 17 anos.

Your browser does not support the audio element. Servidor é detido com droga em carro oficial da Prefeitura de Linhares

Enquanto os policiais faziam patrulhamento na região de Residencial Jocafe, eles observaram o caro em atitude suspeita. O motorista não respeitou a ordem de parada e passou em alta velocidade. Após acompanhamento por cerca de 2 km, a PM conseguiu fazer a abordagem.

Drogas e veículo da Prefeitura de Linhares foram apreendidos Crédito: Divulgação | PMES

Durante as buscas no interior do veículo, foram encontrados os 500g de pasta base de cocaína. A droga e o carro foram apreendidos e encaminhados para a delegacia, assim como os três ocupantes que estavam dentro do automóvel.

Polícia Civil informou que Marcos Paulo Cardoso e o outro homem foram autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado. O servidor também foi autuado por desobediência à ação policial. Os dois foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

Já o adolescente, de 17 anos, assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família, após o parente assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , quando solicitado.

A Prefeitura de Linhares, em nota, informou que o servidor foi imediatamente afastado das respectivas funções e que aguarda a conclusão das investigações para adotar as medidas cabíveis.