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Devido à chuva em MG

Nível do Rio Doce sobe ainda mais em Linhares e prefeitura faz alerta

Atualmente com 3,75 metros, nível do rio já está acima da cota de inundação e a previsão é de que até o fim do dia chegue a 3,90 metros devido às chuvas em Minas Gerais
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 jan 2023 às 13:31

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 13:31

O nível do Rio Doce voltou a subir em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e chegou a 3,75 metros na manhã desta quinta-feira (26) – 30 centímetros acima da cota de inundação no local. A tendência, de acordo com o último boletim do Centro de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), que faz o monitoramento da bacia do rio, é de que ao fim da tarde atinja a marca de 3,90 metros. A prefeitura informou que alertou moradores do município sobre a situação.
As chuvas que incidem na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerais, provocaram a cheia. De acordo com a Defesa Civil Estadual, Linhares tem alerta vigente de alto risco hidrológico, com a possibilidade de ocorrências de inundações, alagamentos e enxurradas, também por conta do tempo chuvoso no município.
A Prefeitura de Linhares destacou que a Defesa Civil Municipal orientou moradores sobre os riscos, principalmente do bairro Olaria, que fica nas proximidades do rio. O órgão informou que continua em alerta, mantendo o esquema de plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações.
Rio Doce no bairro Aviso, em Linhares
Rio Doce no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Heber Thomaz
Até o momento, não há o registro de desabrigados ou desalojados por conta dessa cheia do rio.

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