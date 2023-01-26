Nível do Rio Doce sobe ainda mais em Linhares e prefeitura faz alerta

O nível do Rio Doce voltou a subir em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e chegou a 3,75 metros na manhã desta quinta-feira (26) – 30 centímetros acima da cota de inundação no local. A tendência, de acordo com o último boletim do Centro de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), que faz o monitoramento da bacia do rio, é de que ao fim da tarde atinja a marca de 3,90 metros. A prefeitura informou que alertou moradores do município sobre a situação.

As chuvas que incidem na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerais, provocaram a cheia. De acordo com a Defesa Civil Estadual, Linhares tem alerta vigente de alto risco hidrológico, com a possibilidade de ocorrências de inundações, alagamentos e enxurradas, também por conta do tempo chuvoso no município.

A Prefeitura de Linhares destacou que a Defesa Civil Municipal orientou moradores sobre os riscos, principalmente do bairro Olaria, que fica nas proximidades do rio. O órgão informou que continua em alerta, mantendo o esquema de plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações.

Rio Doce no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Heber Thomaz