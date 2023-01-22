Sargento sofre acidente após ser perseguido por criminosos em Linhares

Um sargento da Polícia Militar que atua no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi perseguido por criminosos em duas motos, na madrugada deste domingo (22), enquanto trafegava pela ES 248. Por conta das condições ruins da estrada, cheia de buracos, ele acabou perdendo o controle e saiu da pista.
Segundo a polícia, o militar dirigia seu carro particular. Ele contou que trafegava pela ES 248, sentido Colatina x Linhares, quando notou que duas motos o estavam seguindo e que tentavam fazer a abordagem para assaltá-lo.
O militar contou que, por conta do grande número de buracos na rodovia, acabou saindo da estrada e foi parar na vegetação da lateral da pista. Os suspeitos estacionaram as motocicletas, mas a dupla percebeu que um outro carro se aproximava e acabou fugindo.
O sargento foi auxiliado por um motorista que passava pelo local. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de roubo e seguirá sob investigação por meio da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Linhares. Também disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. Informações que ajudem na investigação podem ser feitas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.