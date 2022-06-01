Homem é morto a tiros dentro de carro na Serra

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil explicou, em nota, na tarde desta quarta-feira, que a ocorrência foi registrada e está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a corporação, somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, a polícia terá informações do caso e se há detidos.