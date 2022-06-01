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São Diogo II

Homem é morto a tiros dentro de carro na Serra

Crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (1°). O nome e a idade da vítima não foram informados, e a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 16:27

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

01 jun 2022 às 16:27
Homem é baleado e morto no bairro São Diogo, na Serra
Homem é baleado e morto no bairro São Diogo, na Serra Crédito: Divulgação I Leitor A Gazeta
Um homem foi morto a tiros dentro do carro em que ele estava, na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro São Diogo II, na Serra. A Polícia Militar informou que recebeu informações de uma vítima que tinha sido baleada dentro de um veículo e, quando os militares chegaram ao local da ocorrência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também havia sido acionada, constatou o óbito. 
A PM não informou o nome e a idade da vítima. Em foto recebida pela reportagem, o homem aparece no banco do motorista. Segundo a corporação, a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. 
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil explicou, em nota, na tarde desta quarta-feira, que a ocorrência foi registrada e está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a corporação, somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, a polícia terá informações do caso e se há detidos.
O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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