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Em São Pedro

Homem tem crise de pânico, foge de PA e é encontrado morto em Vitória

Segundo a família, Sérgio Zanni da Silva, de 60 anos, foi internado na unidade no sábado (28) com pneumonia, e encontrado morto nesta terça (31), próximo ao centro comunitário do bairro

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 15:12

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 jun 2022 às 15:12
Sérgio Zanni da Silva, de 60 anos, foi encontrado morto depois de fugir do PA de São Pedro, em Vitória
Sérgio Zanni da Silva, de 60 anos, foi encontrado morto depois de fugir do PA de São Pedro, em Vitória Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Um homem de 60 anos foi encontrado morto nesta terça-feira (31) após fugir do Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória. A família de Sérgio Zanni da Silva contou que ele deu entrada na unidade no sábado (28) com um caso de pneumonia aguda e estava aguardando transferência para um hospital, mas familiares ficaram sabendo do sumiço e da morte dele apenas nesta quarta-feira (1º).
Para o sobrinho de Sérgio, Paulo Junior dos Santos, houve negligência por parte dos funcionários da unidade, que não viram o tio saindo do local. Ele contou que, no domingo (29), foi ao PA levar roupas para o tio e foi comunicado pelo médico que acompanhava o homem que ele já estava na fila para ser transferido para um hospital. Nesta terça-feira (31), Paulo ligou para a unidade para saber notícias sobre o tio, mas não conseguiu.
"Ontem (terça-feira, dia 31) eu liguei e ninguém atendeu, então hoje (quarta-feira, dia 1º) minha mãe foi até a unidade. Ele teve uma crise de pânico, fugiu com os eletrodos, com o acesso e a identificação do hospital. Ninguém viu ele saindo e ele foi encontrado perto do centro comunitário", disse Paulo.
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Sérgio estava internado no PA de São Pedro, onde aguardava transferência a um hospital Crédito: Divulgação
Paulo disse que, nesta quarta-feira (1º), após saber da morte do tio, ele foi até o Pronto Atendimento de São Pedro para tentar informações sobre o que aconteceu com Sérgio, mas os funcionários da unidade não deram nenhuma informação. Ele relatou que a equipe do PA contou que o homem teve uma crise de pânico, mas que foi medicado. O sobrinho não entende, porém, como Sérgio conseguiu sair do local sem ser visto.
"É inadmissível que ele tenha conseguido sair do PA e ninguém tenha visto"
Paulo Junior dos Santos - Sobrinho de Sérgio
"Falaram que deram uma medicação. O médico prescreveu tipo um calmante. Não nos informaram nada, não entraram em contato. Só fomos saber porque minha mãe veio hoje ver o estado clínico dele. Não sabemos a causa da morte dele, colocaram como se tivesse dado um tipo de infarto fulminante. Não tivemos acesso a esse laudo e ainda não fomos ao DML (Departamento Médico Legal)", argumentou.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), responsável pelo PA de São Pedro, foi questionada pela reportagem se haverá uma investigação a respeito do caso, como Sérgio conseguiu fugir da unidade sem ser visto e o motivo da família não ter sido avisada da saída dele da unidade de saúde. Por nota, a pasta informou que lamenta profundamente o ocorrido, e destacou que uma sindicância foi aberta para apurar todos os fatos. "A Semus esclarece, ainda, que ele aguardava desde o último dia 29 a transferência por meio da Central de Vagas do Estado", finalizou.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

O QUE DIZEM PM E PC

Polícia Militar contou que, na madrugada de terça-feira (31), policiais foram acionados para irem até uma área próxima ao centro comunitário no bairro Estrelinha, onde um homem estava caído. Quando a PM chegou ao local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava fazendo uma pré-avaliação do corpo de Sérgio e esperava outra equipe para confirmar o óbito.
A corporação relatou que pessoas que estavam próximo ao local onde Sérgio foi encontrado contaram que não o conheciam. Ele estava com uma pulseira de cor laranja, proveniente de algum atendimento médico, e com eletrodos pelo corpo.
Os militares, então, foram ao PA de São Pedro, por acreditarem que a vítima havia fugido de um atendimento médico. Uma enfermeira confirmou aos policiais que ele estava na unidade e que havia fugido por volta de meia-noite.
Polícia Civil, que também foi acionada para a ocorrência, informou que o corpo foi levado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A corporação ressaltou que não investigará o caso, já que não houve sinais de morte violenta.

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