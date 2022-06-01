Homem tem crise de pânico, foge de PA e é encontrado morto em Vitória

Sérgio Zanni da Silva, de 60 anos, foi encontrado morto depois de fugir do PA de São Pedro, em Vitória Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um homem de 60 anos foi encontrado morto nesta terça-feira (31) após fugir do Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória . A família de Sérgio Zanni da Silva contou que ele deu entrada na unidade no sábado (28) com um caso de pneumonia aguda e estava aguardando transferência para um hospital, mas familiares ficaram sabendo do sumiço e da morte dele apenas nesta quarta-feira (1º).

Para o sobrinho de Sérgio, Paulo Junior dos Santos, houve negligência por parte dos funcionários da unidade, que não viram o tio saindo do local. Ele contou que, no domingo (29), foi ao PA levar roupas para o tio e foi comunicado pelo médico que acompanhava o homem que ele já estava na fila para ser transferido para um hospital. Nesta terça-feira (31), Paulo ligou para a unidade para saber notícias sobre o tio, mas não conseguiu.

"Ontem (terça-feira, dia 31) eu liguei e ninguém atendeu, então hoje (quarta-feira, dia 1º) minha mãe foi até a unidade. Ele teve uma crise de pânico, fugiu com os eletrodos, com o acesso e a identificação do hospital. Ninguém viu ele saindo e ele foi encontrado perto do centro comunitário", disse Paulo.

Sérgio estava internado no PA de São Pedro, onde aguardava transferência a um hospital Crédito: Divulgação

Paulo disse que, nesta quarta-feira (1º), após saber da morte do tio, ele foi até o Pronto Atendimento de São Pedro para tentar informações sobre o que aconteceu com Sérgio, mas os funcionários da unidade não deram nenhuma informação. Ele relatou que a equipe do PA contou que o homem teve uma crise de pânico, mas que foi medicado. O sobrinho não entende, porém, como Sérgio conseguiu sair do local sem ser visto.

"É inadmissível que ele tenha conseguido sair do PA e ninguém tenha visto" Paulo Junior dos Santos - Sobrinho de Sérgio

"Falaram que deram uma medicação. O médico prescreveu tipo um calmante. Não nos informaram nada, não entraram em contato. Só fomos saber porque minha mãe veio hoje ver o estado clínico dele. Não sabemos a causa da morte dele, colocaram como se tivesse dado um tipo de infarto fulminante. Não tivemos acesso a esse laudo e ainda não fomos ao DML (Departamento Médico Legal)", argumentou.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), responsável pelo PA de São Pedro, foi questionada pela reportagem se haverá uma investigação a respeito do caso, como Sérgio conseguiu fugir da unidade sem ser visto e o motivo da família não ter sido avisada da saída dele da unidade de saúde. Por nota, a pasta informou que lamenta profundamente o ocorrido, e destacou que uma sindicância foi aberta para apurar todos os fatos. "A Semus esclarece, ainda, que ele aguardava desde o último dia 29 a transferência por meio da Central de Vagas do Estado", finalizou.

A Gazeta também demandou a Secretaria de Estado da Saúde ( A reportagem detambém demandou a Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

O QUE DIZEM PM E PC

Polícia Militar contou que, na madrugada de terça-feira (31), policiais foram acionados para irem até uma área próxima ao centro comunitário no bairro Estrelinha, onde um homem estava caído. Quando a PM chegou ao local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava fazendo uma pré-avaliação do corpo de Sérgio e esperava outra equipe para confirmar o óbito.

A corporação relatou que pessoas que estavam próximo ao local onde Sérgio foi encontrado contaram que não o conheciam. Ele estava com uma pulseira de cor laranja, proveniente de algum atendimento médico, e com eletrodos pelo corpo.

Os militares, então, foram ao PA de São Pedro, por acreditarem que a vítima havia fugido de um atendimento médico. Uma enfermeira confirmou aos policiais que ele estava na unidade e que havia fugido por volta de meia-noite.