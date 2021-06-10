Homem é linchado com pedradas na cabeça em bairro da Serra

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Do G1/ES
Um homem foi morto a pedradas no bairro Costa Dourada, na Serra, nesta quarta-feira (9). De acordo com moradores, 10 pessoas teriam participado do crime. Após o assassinato, a vítima foi carregada por uma ladeira e deixada perto de em um matagal, onde o corpo foi encontrado. Nenhum suspeito foi preso.
Testemunhas relataram que o homem não morava no bairro e que era desconhecido pela vizinhança. Segundo a polícia, moradores relataram que ele estava assediando crianças, oferecendo balas e mostrando as partes íntimas para elas. Isso, conforme os depoimentos, teria motivado o assassinato.
O boletim de ocorrência aponta que o corpo foi encontrado com marcas de pedradas na cabeça e outros ferimentos pelo corpo. A vítima não foi identificada pela polícia.
No final do mês passado, em Central Carapina, também, na Serra, um idoso também foi morto a pauladas no meio da rua. O aposentado Antônio Batista da Fonseca, de 74 anos, foi acusado de ter estuprado a filha de uma ex-namorada. A vítima não tinha passagem pelo sistema prisional.
Demandada sobre esses crimes, a Polícia Civil informou que os dois casos citados estão sendo investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. "A população pode ajudar, ligando para o número 181, sem se identificar", disse, em nota.