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Crime

Homem é flagrado e preso por PM ao roubar moto por encomenda na Serra

Leonardo Fermino do Nascimento, de 31 anos, disse que venderia a motocicleta por R$ 4 mil; durante a detenção, houve tentativa de linchamento e tiros na rua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2023 às 10:05

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 10:05

À esquerda, o suspeito contido na rua; à direita, a moto que ele tentou roubar na Serra nessa quinta-feira (13)
À esquerda, o suspeito contido na rua; à direita, a moto que ele tentou roubar na Serra nessa quinta-feira (13) Crédito: Telespectadores | TV Gazeta
Ao tentar roubar uma moto por encomenda, um suspeito acabou flagrado e preso por um policial militar que estava saindo de casa na noite dessa quinta-feira (13), no bairro São Patrício, região de Jacaraípe, na Serra. Leonardo Fermino do Nascimento, de 31 anos, confessou o crime e disse que venderia a motocicleta por R$ 4 mil.
Conforme consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o cabo da corporação contou que estava deixando sua residência quando viu o criminoso roubando o veículo de um motoboy. Ao receber a voz de prisão já em cima da moto, o suspeito apontou uma arma ao policial, que disparou quatro vezes na rua.
Diante dos tiros, o indivíduo tentou fugir, mas acabou cercado por moradores – que o agrediram, em uma tentativa de linchamento. A continuidade da agressão foi impedida pelo militar. Devido aos ferimentos sofridos, Leonardo precisou ser levado para a Unidade de Pronto-atendimento (UPA) de Castelândia, na Serra.
Após ser atendido, o suspeito recebeu alta e foi encaminhado para a Delegacia Regional do município. Nesta sexta-feira (14), em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Leonardo confessou que estava armado, que já tinha sido preso anteriormente e que atuou sozinho na tentativa de roubo.
"Tentei roubar porque tinham pedido uma moto daquela marca. Era em troca de dinheiro: eu ia ganhar R$ 4 mil"
Leonardo Fermino do Nascimento - Suspeito
Conforme o boletim de ocorrência, o dono da moto que quase foi roubada é um homem de 30 anos, natural de Minas Gerais. Os tiros dados pelo policial não atingiram o suspeito nem as pessoas que estavam na rua naquele momento. O militar atua na 14ª Companhia Independente, no bairro Feu Rosa.

Emboscada

Também em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o proprietário da moto disse que o suspeito criou uma "armadilha" para roubá-lo – o mesmo modo de operação que já teria feito, pelo menos, outras duas vítimas só na região de Jacaraípe, onde o crime desta quinta-feira (13) aconteceu.
"Ele (o criminoso) liga, faz o pedido e, na hora da entrega, faz o assalto. Ontem, quando eu cheguei, ninguém atendeu o telefone. Depois, ele mandou mensagem dizendo que estava no banho, e eu voltei. Ele me abordou a uns 5 metros, com a arma, mandou tirar o capacete, virar a moto e deixá-la ligada", contou.
Rua na qual a tentativa de roubo aconteceu nessa quinta-feira (13), na Serra
Rua na qual a tentativa de roubo aconteceu nessa quinta-feira (13), na Serra Crédito: Fernando Estevão
Polícia Civil informou que Leonardo Fermino do Nascimento, de 31 anos, foi autuado por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A arma utilizada por ele foi apreendida, assim como as seis munições.

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