Adolescente é atacado por homem com faca no meio da rua na Serra

"Esse cara veio por trás, deu uma facada na mão dele, fez dois buracos e depois colocou a faca no pescoço dele. O amigo tentou ajudar e o cara soltou meu filho, mas veio seguindo eles até o portão de casa. Na hora que saí de casa, vi o cara. Chamei a polícia, eles vieram e disseram que iriam procurar. Depois fui até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência", contou ela, que preferiu não se identificar.