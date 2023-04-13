Adolescente é atacado por homem com faca no meio da rua na Serra

Um adolescente de 16 anos foi atacado no meio da rua em Jardim Atlântico, na Serra, enquanto voltava da escola com um amigo no final da manhã desta quinta-feira (13). Ele teve ferimentos na mão e chegou a ser ameaçado com uma faca no pescoço. O suspeito conseguiu fugir e não foi preso.
A mãe da vítima, uma designer de cílios, contou que o garoto tinha acabado de descer do ônibus escolar quando o suspeito apareceu.
"Esse cara veio por trás, deu uma facada na mão dele, fez dois buracos e depois colocou a faca no pescoço dele. O amigo tentou ajudar e o cara soltou meu filho, mas veio seguindo eles até o portão de casa. Na hora que saí de casa, vi o cara. Chamei a polícia, eles vieram e disseram que iriam procurar. Depois fui até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência", contou ela, que preferiu não se identificar.
Na volta, ela chegou a ver o homem novamente na rua e acionou a polícia. A PM respondeu que "as informações foram repassadas às equipes de setor, que retomaram o patrulhamento em busca do indivíduo, mas nem a solicitante e nem o suspeito foram encontrados no local".
Ainda conforme a PM, o suspeito seria um catador de recicláveis que costuma ficar pela região.
A Polícia Civil informou que "a mãe da vítima compareceu ao 11º Distrito de Polícia da Serra e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de lesão corporal. O adolescente foi encaminhado para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e, os familiares, orientados a comparecerem à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)".
Agora, mãe e adolescente estão assustados. "Amanhã meu filho tem que fazer o mesmo itinerário e como vai ser? O cara ainda está solto. Meu filho nunca passou por algo assim", desabafou.