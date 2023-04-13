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Jardim Atlântico

Adolescente é atacado por homem com faca no meio da rua na Serra

Vítima de 16 anos estava voltando da escola, com um amigo, quando o suspeito passou de bicicleta e o agrediu, nesta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2023 às 16:58
Um adolescente de 16 anos foi atacado no meio da rua em Jardim Atlântico, na Serra, enquanto voltava da escola com um amigo no final da manhã desta quinta-feira (13). Ele teve ferimentos na mão e chegou a ser ameaçado com uma faca no pescoço. O suspeito conseguiu fugir e não foi preso. 
A mãe da vítima, uma designer de cílios, contou que o garoto tinha acabado de descer do ônibus escolar quando o suspeito apareceu.
"Esse cara veio por trás, deu uma facada na mão dele, fez dois buracos e depois colocou a faca no pescoço dele. O amigo tentou ajudar e o cara soltou meu filho, mas veio seguindo eles até o portão de casa. Na hora que saí de casa, vi o cara. Chamei a polícia, eles vieram e disseram que iriam procurar. Depois fui até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência", contou ela, que preferiu não se identificar. 
Na volta, ela chegou a ver o homem novamente na rua e acionou a polícia. A PM respondeu que "as informações foram repassadas às equipes de setor, que retomaram o patrulhamento em busca do indivíduo, mas nem a solicitante e nem o suspeito foram encontrados no local". 
Ainda conforme a PM, o suspeito seria um catador de recicláveis que costuma ficar pela região.
Polícia Civil informou que "a mãe da vítima compareceu ao 11º Distrito de Polícia da Serra e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de lesão corporal. O adolescente foi encaminhado para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e, os familiares, orientados a comparecerem à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)".
Agora, mãe e adolescente estão assustados. "Amanhã meu filho tem que fazer o mesmo itinerário e como vai ser? O cara ainda está solto. Meu filho nunca passou por algo assim", desabafou.

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