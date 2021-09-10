Homem é esfaqueado ao reagir a assalto na Serra

Um homem foi esfaqueado após reagir a um assalto no bairro Mata da Serra, no município da Serra, no início da madrugada desta sexta-feira (10). Conforme a ocorrência registrada pela Polícia Militar, a vítima, de 40 anos, recebeu golpes de faca nas costas, no pescoço e na testa. Ninguém foi detido.
Segundo a polícia, a vítima informou que dois homens o abordaram e anunciaram o assalto. Ele tentou reagir e foi atacado com três facadas nas costas, uma no pescoço e uma na testa. Os criminosos, segundo a descrição do atendimento inicial feito pela PM, fugiram em direção ao bairro Nova Carapina, também na Serra, de bicicleta, levando o celular da vítima.
A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Os militares fizeram buscas na região onde aconteceu o crime, mas nenhum suspeito foi localizado.