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Mata da Serra

Homem é esfaqueado ao reagir a assalto na Serra

A vítima, de 40 anos, recebeu golpes de faca nas costas, no pescoço e na testa; os criminosos fugiram de bicicleta levando o celular do homem

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 08:51

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 set 2021 às 08:51
Hospital São Lucas
Vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi esfaqueado após reagir a um assalto no bairro Mata da Serra, no município da Serra, no início da madrugada desta sexta-feira (10). Conforme a ocorrência registrada pela Polícia Militar, a vítima, de 40 anos, recebeu golpes de faca nas costas, no pescoço e na testa. Ninguém foi detido.
Segundo a polícia, a vítima informou que dois homens o abordaram e anunciaram o assalto. Ele tentou reagir e foi atacado com três facadas nas costas, uma no pescoço e uma na testa. Os criminosos, segundo a descrição do atendimento inicial feito pela PM, fugiram em direção ao bairro Nova Carapina, também na Serra, de bicicleta, levando o celular da vítima.
A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Os militares fizeram buscas na região onde aconteceu o crime, mas nenhum suspeito foi localizado.

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