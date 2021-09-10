Homem é esfaqueado ao reagir a assalto na Serra

Segundo a polícia, a vítima informou que dois homens o abordaram e anunciaram o assalto. Ele tentou reagir e foi atacado com três facadas nas costas, uma no pescoço e uma na testa. Os criminosos, segundo a descrição do atendimento inicial feito pela PM, fugiram em direção ao bairro Nova Carapina, também na Serra, de bicicleta, levando o celular da vítima.