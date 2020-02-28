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Perto do pedágio

Homem é encontrado morto em canteiro da Rodovia do Sol, em Vila Velha

O corpo está no local desde a madrugada e a provável causa é morte por atropelamento. Perícia da Polícia Civil foi acionada e a área foi isolada

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 09:16
Área onde o corpo foi encontrado precisou ser isolada na altura da região de Recanto da Sereia, em Vila velha Crédito: André Falcão/TV Gazeta
Homem é encontrado morto em canteiro da Rodovia do Sol, em Vila Velha
O corpo de um homem foi encontrado dentro da canaleta de escoamento do canteiro que divide as pistas da Rodovia do Sol, na região do Recanto da Sereia, próximo do limite entre as cidades de Vila Velha e Guarapari. O local fica bem perto do pedágio, porém ainda pertencente à cidade canela-verde.

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Funcionários da Rodosol, empresa que administra a via, informaram que o corpo está no local desde a madrugada, quando houve o acionamento. A área foi isolada por militares que foram ao local na manhã desta sexta-feira (28). A perícia da Polícia Civil foi acionada, assim como o veículo de remoção.
Peritos da Polícia Civil chegaram ao local por volta das 9 horas desta sexta-feira (28) Crédito: André Falcão/TV Gazeta
A causa da morte ainda será investigada e somente uma perícia será capaz de apontar o que ocorreu. Policiais que atenderam à ocorrência informaram que o homem pode ter sido jogado no local. Contudo, no trecho da via próximo ao corpo há cacos de vidro e um chinelo foi encontrado distante de onde o homem foi encontrado, indicando que pode ter ocorrido um atropelamento.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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