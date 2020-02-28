Homem é encontrado morto em canteiro da Rodovia do Sol, em Vila Velha

Funcionários da Rodosol, empresa que administra a via, informaram que o corpo está no local desde a madrugada, quando houve o acionamento. A área foi isolada por militares que foram ao local na manhã desta sexta-feira (28). A perícia da Polícia Civil foi acionada, assim como o veículo de remoção.

A causa da morte ainda será investigada e somente uma perícia será capaz de apontar o que ocorreu. Policiais que atenderam à ocorrência informaram que o homem pode ter sido jogado no local. Contudo, no trecho da via próximo ao corpo há cacos de vidro e um chinelo foi encontrado distante de onde o homem foi encontrado, indicando que pode ter ocorrido um atropelamento.