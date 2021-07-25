Homem é encontrado morto e com marcas de tiros em bairro da Serra

Um homem foi encontrado morto e com marcas de tiros no bairro Carapebus, na Serra, na noite deste sábado (24). A vítima não teve a identidade nem a idade informadas.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Como se trata de uma investigação em andamento, informa a nota, detalhes não serão divulgados para preservar a apuração dos fatos.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
POLÍCIA MILITAR
Na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Militar disse, em nota, que populares informaram que o homem teria sido baleado durante uma tentativa de assalto. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi detido no local. Uma guarnição da PM esteve no local, constatou o fato e acionou a perícia da Polícia Civil.