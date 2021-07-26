PRF aborda veículo e apreende cerca de 10 kg de maconha na BR 101, em Cariacica

A droga foi encontrada no porta-malas do veículo e totalizou em aproximadamente 10 quilos de maconha Crédito: PRF/Divulgação

Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente dez quilos de maconha foram na tarde deste domingo (25) na BR 101 (Rodovia do Contorno), em Cariacica . Na altura do quilômetro 294, os agentes da PRF abordaram um Volkswagen Voyage na rodovia federal e deram ordem de parada.

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No carro estavam dois homens, que desceram do carro e ficaram sentados à beira da pista observados pelos policiais. Enquanto isso, outro agente da corporação vistoriava o veículo suspeito e, ao abrir o porta-malas, os tabletes de maconha foram encontrados. A droga estava embalada, prensada e envolvida em papel alumínio.

A PRF conseguiu interceptar o veículo depois que recebera a informação do 2º Batalhão da Polícia Militar de Nova Venécia, de que um carro suspeito trafegava pela rodovia federal. Houve buscas pelo Voyage suspeito em outros pontos da BR 101, mas o mesmo foi localizado e interceptado quando passava por Cariacica.