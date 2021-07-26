AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tráfico de drogas

PRF aborda veículo e apreende cerca de 10 kg de maconha na BR 101, em Cariacica

Um Voyage foi parado na tarde deste domingo (25) no km 294. Dois homens estavam no carro. Adroga foi encontrada no porta-malas

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 09:44

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

26 jul 2021 às 09:44
Cariacica
A droga foi encontrada no porta-malas do veículo e totalizou em aproximadamente 10 quilos de maconha Crédito: PRF/Divulgação
Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente dez quilos de maconha foram na tarde deste domingo (25) na BR 101 (Rodovia do Contorno), em Cariacica. Na altura do quilômetro 294, os agentes da PRF abordaram um Volkswagen Voyage na rodovia federal e deram ordem de parada.
No carro estavam dois homens, que desceram do carro e ficaram sentados à beira da pista observados pelos policiais. Enquanto isso, outro agente da corporação vistoriava o veículo suspeito e, ao abrir o porta-malas, os tabletes de maconha foram encontrados. A droga estava embalada, prensada e envolvida em papel alumínio.
A PRF conseguiu interceptar o veículo depois que recebera a informação do 2º Batalhão da Polícia Militar de Nova Venécia, de que um carro suspeito trafegava pela rodovia federal. Houve buscas pelo Voyage suspeito em outros pontos da BR 101, mas o mesmo foi localizado e interceptado quando passava por Cariacica.
A dupla detida informou que vinha do Paraná e seguiria com a droga para o município do Norte capixaba. Eles, contudo não informaram de qual cidade paranaense haviam saído. Após a abordagem na estrada, os dois homens foram levados para o DPJ de Cariacica.

Veja Também

Vídeo: motorista invade posto, bate em bomba e atropela frentista em Colatina

Polícia detém adolescente e apreende submetralhadora em São Gabriel da Palha

Homem entra em briga pela ex-mulher e é morto a pauladas na Serra

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica rodovia do contorno Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de 43 anos, foi localizado no bairro Pelourinho
Justiça mantém preso suspeito de furtar R$ 1 milhão em gado em Montanha
Traficante é presa ao levar 21 kg de drogas e submetralhadoras
Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados