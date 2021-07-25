Polícia detém adolescente e apreende submetralhadora em São Gabriel da Palha

Um adolescente foi detido na noite deste sábado (24) ao tentar se esconder em uma casa em São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo. Durante a operação policial também foram encontradas uma submetralhadora, drogas e dinheiro.
De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens armados fugiram ao perceber a presença dos policiais na rua Dario Zanotteli, no bairro Santa Helena. Eles foram perseguidos em um matagal e um deles subiu uma escadaria que dá acesso a três casas.
Foi montado um cerco no local e um dos suspeitos foi encontrado debaixo de uma cama. Na abordagem, o adolescente, de 15 anos, contou aos policiais que havia uma submetralhadora carregada debaixo do colchão. A arma, de fabricação caseira, estava com 30 munições pronta para o uso.
Segundo a PM, ele contou que estava com um outro jovem vendendo drogas para uma mulher que morava próximo ao local. Disse ainda que na casa dela haveria entorpecentes e dinheiro arrecadado com o tráfico.
A polícia foi até essa casa e viu pela janela que havia drogas em cima de uma mesa e sinais de que uma pessoa teria deixado o local às pressas, já que a porta estava aberta e havia pratos com comida na mesa.
Dentro da residência os militares encontraram dois pedaços grandes de maconha, oito buchas de maconha prontas para venda e R$ 1.999,00 em espécie. Enterradas no quintal, foram achadas mais 18 buchas de maconha e cinco pedras de crack.
O adolescente e todos os materiais foram levados para a delegacia de Barra de São Francisco.