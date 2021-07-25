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Tráfico de drogas

Polícia detém adolescente e apreende submetralhadora em São Gabriel da Palha

Além da arma, durante a operação, os policiais também encontraram drogas e dinheiro em uma residência

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 20:00

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 jul 2021 às 20:00
Polícia detém adolescente e apreende submetralhadora em São Gabriel da Palha
Polícia detém adolescente e apreende submetralhadora em São Gabriel da Palha Crédito: PM
Um adolescente foi detido na noite deste sábado (24) ao tentar se esconder em uma casa em São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo. Durante a operação policial também foram encontradas uma submetralhadora, drogas e dinheiro.
De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens armados fugiram ao perceber a presença dos policiais na rua Dario Zanotteli, no bairro Santa Helena. Eles foram perseguidos em um matagal e um deles subiu uma escadaria que dá acesso a três casas.
Foi montado um cerco no local e um dos suspeitos foi encontrado debaixo de uma cama. Na abordagem, o adolescente, de 15 anos, contou aos policiais que havia uma submetralhadora carregada debaixo do colchão. A arma, de fabricação caseira, estava com 30 munições pronta para o uso.
 Segundo a PM, ele contou que estava com um outro jovem vendendo drogas para uma mulher que morava próximo ao local. Disse ainda que na casa dela haveria entorpecentes e dinheiro arrecadado com o tráfico.
A polícia foi até essa casa e viu pela janela que havia drogas em cima de uma mesa e sinais de que uma pessoa teria deixado o local às pressas, já que a porta estava aberta e havia pratos com comida na mesa.
Dentro da residência os militares encontraram dois pedaços grandes de maconha, oito buchas de maconha prontas para venda e R$ 1.999,00 em espécie. Enterradas no quintal, foram achadas mais 18 buchas de maconha e cinco pedras de crack.
O adolescente e todos os materiais foram levados para a delegacia de Barra de São Francisco.

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