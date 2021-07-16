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Dois feridos

Acidente com carretas leva a interdição de pista da BR 101 em João Neiva

A ocorrência foi registrada às 13h30, no quilômetro 201 da rodovia federal, e a faixa no sentido Sul está interditada. O tráfego segue em sistema pare e siga.

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:44

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

16 jul 2021 às 15:44
Uma das carretas foi parrar do lado de fora da rodovia
Uma das carretas foi parrar do lado de fora da pista Crédito: Weldrone
Um acidente envolvendo duas carretas interdita uma pista da BR 101 em João Neiva,no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (16). A ocorrência foi registrada às 13h30, no quilômetro 201 da rodovia federal.
 De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, empresa responsável pela rodovia, duas pessoas foram encaminhadas para o hospital. O quadro de saúde delas não foi informado.
Uma das carretasd
A outra carreta ficou com a frente destruída Crédito: Leitor / A Gazeta
A faixa no sentido Sul ficou  interditada e o tráfego só foi liberado por volta das 16h15.  As causas do acidente não foram informadas.

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