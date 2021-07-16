Acidente com carretas leva a interdição de pista da BR 101 em João Neiva

Um acidente envolvendo duas carretas interdita uma pista da BR 101 em João Neiva,no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (16). A ocorrência foi registrada às 13h30, no quilômetro 201 da rodovia federal.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, empresa responsável pela rodovia, duas pessoas foram encaminhadas para o hospital. O quadro de saúde delas não foi informado.
A faixa no sentido Sul ficou interditada e o tráfego só foi liberado por volta das 16h15. As causas do acidente não foram informadas.