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No bairro São Marcos

Homem entra em briga pela ex-mulher e é morto a pauladas na Serra

Em uma festa, Marcos Aurélio Ramos Pereira foi atingido porque, segundo a Polícia Civil, havia tentado violentar a ex-companheira

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2021 às 12:50
Marcos Aurélio Ramos Pereira foi agredido com pauladas e morreu na Serra
Marcos Aurélio Ramos Pereira foi agredido com pauladas e morreu na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Atualização

25/07/2021 - 1:54
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil acrescentou informações sobre o caso. O texto foi atualizado. 
Um homem de 47 anos, identificado como Marcos Aurélio Ramos Pereira, foi morto a pauladas na Serra. O crime aconteceu no bairro São Marcos neste sábado (24). O suspeito, que chegou a ser detido e foi liberado, é o atual companheiro da ex-mulher da vítima.
A agressão foi registrada durante uma festa em uma casa do bairro. Estavam no local Marcos Aurélio, sua ex-mulher, o atual companheiro dela e mais um grupo de pessoas.
Em nota, a Polícia Civil informou que, conforme dados preliminares apurados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito teria atingido o homem com uma paulada para resguardar a vida de uma mulher que estava sendo agredida por ele, com intuito de forçar relações sexuais. Após ser atingido, o homem teria se negado a ir para uma unidade de saúde, alegando estar bem, sendo encaminhado a um hospital horas depois do ocorrido.
"Populares que presenciaram o fato levaram a pessoa que desferiu a paulada no indivíduo até o Destacamento da Polícia Militar (DPM), que, por sua vez, o encaminhou ao DHPP. O suspeito foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que este teria agido em legítima defesa a terceiros (a mulher que sofria agressões por parte do homem). A mulher esteve no departamento e confirmou que estava sendo agredida quando o suspeito a ajudou", diz um trecho da nota. 
A Polícia Civil acrescentou que corpo de Marcos Aurélio foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e que apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. A ocorrência será enviada para o Distrito de Polícia da Serra para dar prosseguimento às investigações. 
Já em entrevista para a TV Gazeta, moradores deram outra versão inicialmente, apontando que Marcos Aurélio é quem havia saído em defesa da ex-mulher, que estaria sendo agredida pelo atual companheiro.  A confusão teria se resolvido ali mesmo pelos outros participantes e Marcos Aurélio teria decidido ir para casa, sem buscar ajuda médica. No entanto, sem notícias, amigos foram atrás dele e o encontraram morto na residência, em decorrência dos ferimentos sofridos.
A reportagem procurou a Polícia Militar para mais esclarecimentos sobre o caso. A Polícia Militar não deu nenhuma informação sobre a ocorrência, pois "nos finais de semana e feriados a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores".  
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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