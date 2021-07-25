Homem entra em briga pela ex-mulher e é morto a pauladas na Serra

Marcos Aurélio Ramos Pereira foi agredido com pauladas e morreu na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Atualização Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil acrescentou informações sobre o caso. O texto foi atualizado.

Um homem de 47 anos, identificado como Marcos Aurélio Ramos Pereira, foi morto a pauladas na Serra . O crime aconteceu no bairro São Marcos neste sábado (24). O suspeito, que chegou a ser detido e foi liberado, é o atual companheiro da ex-mulher da vítima.

A agressão foi registrada durante uma festa em uma casa do bairro. Estavam no local Marcos Aurélio, sua ex-mulher, o atual companheiro dela e mais um grupo de pessoas.

Em nota, a Polícia Civil informou que, conforme dados preliminares apurados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito teria atingido o homem com uma paulada para resguardar a vida de uma mulher que estava sendo agredida por ele, com intuito de forçar relações sexuais. Após ser atingido, o homem teria se negado a ir para uma unidade de saúde, alegando estar bem, sendo encaminhado a um hospital horas depois do ocorrido.

"Populares que presenciaram o fato levaram a pessoa que desferiu a paulada no indivíduo até o Destacamento da Polícia Militar (DPM), que, por sua vez, o encaminhou ao DHPP. O suspeito foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que este teria agido em legítima defesa a terceiros (a mulher que sofria agressões por parte do homem). A mulher esteve no departamento e confirmou que estava sendo agredida quando o suspeito a ajudou", diz um trecho da nota.

A Polícia Civil acrescentou que corpo de Marcos Aurélio foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e que apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. A ocorrência será enviada para o Distrito de Polícia da Serra para dar prosseguimento às investigações.

Já em entrevista para a TV Gazeta, moradores deram outra versão inicialmente, apontando que Marcos Aurélio é quem havia saído em defesa da ex-mulher, que estaria sendo agredida pelo atual companheiro. A confusão teria se resolvido ali mesmo pelos outros participantes e Marcos Aurélio teria decidido ir para casa, sem buscar ajuda médica. No entanto, sem notícias, amigos foram atrás dele e o encontraram morto na residência, em decorrência dos ferimentos sofridos.

A reportagem procurou a Polícia Militar para mais esclarecimentos sobre o caso. A Polícia Militar não deu nenhuma informação sobre a ocorrência, pois "nos finais de semana e feriados a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores".