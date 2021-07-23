Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Feu Rosa

Vídeo: homem invade loja, rende funcionária e rouba produtos na Serra

O assalto ocorreu na tarde desta quinta-feira (22) na Rua dos Cravos, no bairro Feu Rosa. O criminoso levou relógios e outros itens de valor do comércio, fugindo em seguida

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2021 às 14:00
Serra
Câmeras registraram o momento em que a funcionária foi rendida pelo assaltante dentro da loja em Feu Rosa Crédito: Divulgação
Um assaltante invadiu uma loja, rendeu uma funcionária e roubou mercadorias do estabelecimento no bairro Feu Rosa, na Serra. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (22) e foi registrado pela câmera de segurança do local. Mesmo em plena luz do dia e com a rua movimentada, o criminoso entrou na loja, anunciou o assalto e mostrou a arma para a trabalhadora.
Em seguida, o assaltante procurou o celular na cintura da vendedora. Como não encontrou nada, o homem levou a jovem até a cozinha e a amarrou, utilizando um pano de prato.

Veja Também

Pastor é assassinado quando seguia para o trabalho em Vila Velha

Homem vai parar na delegacia após jogar pedras em carros no ES

Homem é morto a tiros em Barramares, Vila Velha

Após render a funcionária, o criminoso voltou ao caixa da loja para pegar o dinheiro. Ele também encheu uma mochila, que pertencia à própria loja, com vários bonés que eram vendidos no estabelecimento, além de relógios e bijuterias que estavam na vitrine.
De acordo com o dono da loja, Fábio Zonta dos Santos, antes de ir embora levando toda a mercadoria, o assaltante chegou a dispensar clientes que chegaram ao local para dar continuidade ao roubo.
Fábio calcula que o prejuízo deixado pelo assaltante seja de R$ 1.200. O comerciante diz que nem havia pagado os relógios que estavam expostos na vitrine. Dono de loja há mais de 15 anos, ele afirma que vem enfrentando mais dificuldades ao longo da pandemia da Covid-19 e explica que já chegou a ter quatro lojas, precisou fechar duas. E a insegurança piorou a situação econômica.
"A gente não pode viver nessa situação. Em plena pandemia já está sendo difícil trabalhar e você ainda ser assaltado fica complicado. Minha funcionária está aterrorizada, falou que não quer trabalhar mais. Ela fica desempregada, eu tenho que assumir minha loja hoje e até quando isso vai continuar?", questiona. O comerciante considera o policiamento na região insuficiente para garantir a segurança.
"Nós temos um batalhão da PM em Feu Rosa, mas a polícia não circula como deveria. (Após o assalto) Veio uma viatura até o local, conversaram com a funcionária, mas não me deram retorno nenhum. Depois eu liguei falando ter o vídeo, se eles tinham interesse pelo vídeo, mas ninguém apareceu", diz.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar orientou que, quando não há detidos no momento do fato, é necessário que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.
A instituição disse também que atua com policiamento ostensivo diariamente em toda a região de Feu Rosa, além de fazer patrulhamento preventivo 24 horas por dia e outras ações.
"No entanto, vale ressaltar que a impossibilidade da onipresença policial abre brechas para que indivíduos motivados à prática criminal atuem diante de oportunidades. Por isso, a PM reforça que conta sempre com a participação da população, e está sempre a disposição quando acionada imediatamente em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento, através do Ciodes (190)", disse a PM.
Com informações do G1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto feu rosa Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados