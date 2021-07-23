Vídeo: homem invade loja, rende funcionária e rouba produtos na Serra

Câmeras registraram o momento em que a funcionária foi rendida pelo assaltante dentro da loja em Feu Rosa Crédito: Divulgação

Um assaltante invadiu uma loja, rendeu uma funcionária e roubou mercadorias do estabelecimento no bairro Feu Rosa, na Serra . O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (22) e foi registrado pela câmera de segurança do local. Mesmo em plena luz do dia e com a rua movimentada, o criminoso entrou na loja, anunciou o assalto e mostrou a arma para a trabalhadora.

Em seguida, o assaltante procurou o celular na cintura da vendedora. Como não encontrou nada, o homem levou a jovem até a cozinha e a amarrou, utilizando um pano de prato.

Após render a funcionária, o criminoso voltou ao caixa da loja para pegar o dinheiro. Ele também encheu uma mochila, que pertencia à própria loja, com vários bonés que eram vendidos no estabelecimento, além de relógios e bijuterias que estavam na vitrine.

De acordo com o dono da loja, Fábio Zonta dos Santos, antes de ir embora levando toda a mercadoria, o assaltante chegou a dispensar clientes que chegaram ao local para dar continuidade ao roubo.

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Fábio calcula que o prejuízo deixado pelo assaltante seja de R$ 1.200. O comerciante diz que nem havia pagado os relógios que estavam expostos na vitrine. Dono de loja há mais de 15 anos, ele afirma que vem enfrentando mais dificuldades ao longo da pandemia da Covid-19 e explica que já chegou a ter quatro lojas, precisou fechar duas. E a insegurança piorou a situação econômica.

"A gente não pode viver nessa situação. Em plena pandemia já está sendo difícil trabalhar e você ainda ser assaltado fica complicado. Minha funcionária está aterrorizada, falou que não quer trabalhar mais. Ela fica desempregada, eu tenho que assumir minha loja hoje e até quando isso vai continuar?", questiona. O comerciante considera o policiamento na região insuficiente para garantir a segurança.

"Nós temos um batalhão da PM em Feu Rosa, mas a polícia não circula como deveria. (Após o assalto) Veio uma viatura até o local, conversaram com a funcionária, mas não me deram retorno nenhum. Depois eu liguei falando ter o vídeo, se eles tinham interesse pelo vídeo, mas ninguém apareceu", diz.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar orientou que, quando não há detidos no momento do fato, é necessário que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.

A instituição disse também que atua com policiamento ostensivo diariamente em toda a região de Feu Rosa, além de fazer patrulhamento preventivo 24 horas por dia e outras ações.

"No entanto, vale ressaltar que a impossibilidade da onipresença policial abre brechas para que indivíduos motivados à prática criminal atuem diante de oportunidades. Por isso, a PM reforça que conta sempre com a participação da população, e está sempre a disposição quando acionada imediatamente em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento, através do Ciodes (190)", disse a PM.