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Vários disparos

Homem é morto a tiros em Barramares, Vila Velha

Após ser baleado, o homem chegou a ser levado para um hospital da cidade, mas não resistiu e faleceu. Até o momento, nenhum suspeito foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2021 às 10:49

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 10:49

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 25 anos foi morto a tiros em Vila Velha na noite desta quinta-feira (22). O crime aconteceu no bairro Barramares. De acordo com a polícia, a vítima chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Em nota, a Polícia Militar disse não ter informações sobre a dinâmica do crime. “A Polícia Militar foi acionada na noite desta última quinta-feira (22) para verificar a informação de que um homem, ferido por disparos de arma de fogo no bairro Barramares, teria dado entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde teve o óbito confirmado”, informou.
De acordo com o boletim de ocorrência, que a reportagem teve acesso, a vítima foi atingida por cerca de 10 disparos. Pessoas que conversaram com os militares no local não souberam informar sobre o autor ou os autores do crime.
Nenhum suspeito de cometer o crime foi detido, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Polícia Civil informou, também por nota, que o caso seguirá para investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que até o momento nenhum suspeito foi detido.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Como se trata de uma investigação em andamento, detalhes não serão divulgados, para preservar a apuração dos fatos”, destacou.
A PC também pede para que a população colabore com informações através do Disque-Denúncia 181. “A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, completou.

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