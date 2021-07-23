Homem é morto a tiros em Barramares, Vila Velha

Um homem de 25 anos foi morto a tiros em Vila Velha na noite desta quinta-feira (22). O crime aconteceu no bairro Barramares. De acordo com a polícia, a vítima chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Em nota, a Polícia Militar disse não ter informações sobre a dinâmica do crime. “A Polícia Militar foi acionada na noite desta última quinta-feira (22) para verificar a informação de que um homem, ferido por disparos de arma de fogo no bairro Barramares, teria dado entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde teve o óbito confirmado”, informou.
De acordo com o boletim de ocorrência, que a reportagem teve acesso, a vítima foi atingida por cerca de 10 disparos. Pessoas que conversaram com os militares no local não souberam informar sobre o autor ou os autores do crime.
Nenhum suspeito de cometer o crime foi detido, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
A Polícia Civil informou, também por nota, que o caso seguirá para investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que até o momento nenhum suspeito foi detido.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Como se trata de uma investigação em andamento, detalhes não serão divulgados, para preservar a apuração dos fatos”, destacou.
A PC também pede para que a população colabore com informações através do Disque-Denúncia 181. “A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, completou.