Homem é encontrado morto dentro de brejo na Serra

Um homem foi encontrado morto, nesta terça-feira (15), dentro de um brejo, na Rua Vitória Régia, no bairro São Marcos 2, na Serra , na Grande Vitória . O corpo da vítima, Aguinaldo Schultz Sassemburg, de 34 anos, estava em avançado estado de decomposição.

Corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta

Além da Polícia Militar, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ir até o local porque o corpo de Aguinaldo estava em uma área de difícil acesso.

De acordo com a denúncia registrada junto ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), Aguinaldo morava perto da pracinha do bairro São Marcos 3, e estaria desaparecido desde a noite da última segunda (14), quando teria sido chamado no portão de casa por dois homens.

A causa da morte ainda não foi identificada. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia disse ainda que o DHPP aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.