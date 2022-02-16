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Local de difícil acesso

Homem é encontrado morto dentro de brejo na Serra

Vítima estava desaparecida desde a última segunda-feira (14), quando teria sido chamada no portão de casa por dois homens

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2022 às 12:05
Um homem foi encontrado morto, nesta terça-feira (15), dentro de um brejo, na Rua Vitória Régia, no bairro São Marcos 2, na Serra, na Grande Vitória. O corpo da vítima, Aguinaldo Schultz Sassemburg, de 34 anos, estava em avançado estado de decomposição.
Corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta
Além da Polícia Militar, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ir até o local porque o corpo de Aguinaldo estava em uma área de difícil acesso. 
De acordo com a denúncia registrada junto ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), Aguinaldo morava perto da pracinha do bairro São Marcos 3, e estaria desaparecido desde a noite da última segunda (14), quando teria sido chamado no portão de casa por dois homens.
A causa da morte ainda não foi identificada. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia disse ainda que o DHPP aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
Com informações do G1 ES

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