Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Ibatiba

Capixaba que ficou desaparecido em Paris retorna para casa no ES

Na última quarta (9), irmãos foram buscar o estudante Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, na Europa. Para alívio da família, agora ele está em casa

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 09:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 fev 2022 às 09:42
Robson Amorim de Freitas e irmãos na França
Robson Amorim de Freitas e os irmãos na França Crédito: Reprodução/ Redes sociais
estudante brasileiro Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, que desapareceu em Paris, capital da França, no dia 23 de janeiro, já está em casa, no Brasil. Ele foi encontrado na noite do dia 7 após ver um cartaz com seu rosto nas ruas da cidade. Na última quarta-feira (9), os irmãos foram até Paris para buscar o estudante.
De acordo com informações do irmão ao G1 ES, Pedro Henrique de Freitas, o retorno aconteceu neste sábado (12). A irmã do jovem, Cyntia de Freitas, disse nesta segunda-feira (14) que Robson está bem e em casa, na cidade de Ibatiba, Região do Caparaó no Espírito Santo. 
Os irmãos foram a Paris buscar o jovem. Após ter um surto, Robson se alimentou e dormiu nas ruas enquanto estava desaparecido. A família registrou nas redes sociais uma imagem dos irmãos antes do retorno ao Brasil e agradeceu o apoio de amigos e familiares nos dias difíceis.

O CASO

O drama da família de Ibatiba começou no dia 23 de janeiro. Robson morava na Irlanda, mas abandonou o país após um primeiro surto, no dia 21. Segundo os relatos dos irmãos, Robson embarcou para a França por acreditar que a máfia irlandesa estava atrás dele.
Com a constatação do episódio de surto, os irmãos o convenceram a retornar ao Brasil para realizar o tratamento médico. O voo sairia do Aeroporto Charles de Gaulle no dia 22, às 20h, com chegada prevista em solo brasileiro para 6h35 de domingo, no horário de Brasília.
Quando aguardava na sala de teste de Covid-19 do aeroporto parisiense, Robson entrou em outro surto, acreditando novamente que estava sendo perseguido. Em contato com os irmãos, alegou que estava com crise de ansiedade e, portanto, sem condições de embarcar. De acordo com os irmãos, Robson teria dado entrada em uma clínica da região após sair do aeroporto. A partir da saída dele da clínica, a família não soube mais notícias de Robson até encontrá-lo no dia 7 de fevereiro.
Capixaba que ficou desaparecido em Paris retorna para casa no ES

Veja Também

Porteiro que desapareceu pela segunda vez volta para casa na Serra

Capixaba participa do maior evento do mundo sobre felicidade

Demissão por WhatsApp é legal? Saiba quando cabe indenização

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos frança Ibatiba paris
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados