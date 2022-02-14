Capixaba que ficou desaparecido em Paris retorna para casa no ES

Robson Amorim de Freitas e os irmãos na França Crédito: Reprodução/ Redes sociais

De acordo com informações do irmão ao G1 ES, Pedro Henrique de Freitas, o retorno aconteceu neste sábado (12). A irmã do jovem, Cyntia de Freitas, disse nesta segunda-feira (14) que Robson está bem e em casa, na cidade de Ibatiba , Região do Caparaó no Espírito Santo.

Os irmãos foram a Paris buscar o jovem. Após ter um surto, Robson se alimentou e dormiu nas ruas enquanto estava desaparecido. A família registrou nas redes sociais uma imagem dos irmãos antes do retorno ao Brasil e agradeceu o apoio de amigos e familiares nos dias difíceis.

O CASO

O drama da família de Ibatiba começou no dia 23 de janeiro. Robson morava na Irlanda, mas abandonou o país após um primeiro surto, no dia 21. Segundo os relatos dos irmãos, Robson embarcou para a França por acreditar que a máfia irlandesa estava atrás dele.

Com a constatação do episódio de surto, os irmãos o convenceram a retornar ao Brasil para realizar o tratamento médico. O voo sairia do Aeroporto Charles de Gaulle no dia 22, às 20h, com chegada prevista em solo brasileiro para 6h35 de domingo, no horário de Brasília.

Quando aguardava na sala de teste de Covid-19 do aeroporto parisiense, Robson entrou em outro surto, acreditando novamente que estava sendo perseguido. Em contato com os irmãos, alegou que estava com crise de ansiedade e, portanto, sem condições de embarcar. De acordo com os irmãos, Robson teria dado entrada em uma clínica da região após sair do aeroporto. A partir da saída dele da clínica, a família não soube mais notícias de Robson até encontrá-lo no dia 7 de fevereiro.