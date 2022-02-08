O estudante brasileiro Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, que desapareceu em Paris, capital da França, no dia 23 de janeiro, foi encontrado durante a noite desta segunda-feira (7). A informação foi divulgada pelo irmão dele em uma rede social. Familiares se preparam para buscar o capixaba.
Em entrevista ao site de A Gazeta, na manhã desta terça-feira (8), a irmã de Robson, Cyntia de Freitas, contou que o irmão foi localizado após ver um cartaz com sua foto na rua em Paris, por volta das 20h30.
"Ele viu um cartaz com a foto dele na rua, pediu ajuda a um rapaz, e me ligaram. Conversei com ele. Está um pouco magro, nervoso, agitado, mas está na casa de um primo em Paris e está bem"
“Nós já íamos até Paris para tentar localiza-lo, mas agora iremos comprar passagens urgentemente, buscar o passaporte e fazer os testes de Covid para viajar”, contou Cyntia.
A irmã disse ainda que o Consulado e a polícia francesa estão dando apoio e Robson deve ser avaliado por um médico.
"Minha mãe, nós todos, estamos muito felizes e agradecemos a todos pela ajuda. Nem dormimos esta noite"
Família conta como capixaba desaparecido na França foi encontrado
O CASO
O drama da família de Ibatiba começou no dia 23 de janeiro. Robson morava na Irlanda, mas abandonou o país após um primeiro surto, no dia 21. Segundo os relatos dos irmãos Pedro Henrique de Freitas e Cyntia de Freitas, Robson embarcou para a França por acreditar que a máfia irlandesa estava atrás dele.
Com a constatação do episódio de surto, os irmãos o convenceram a retornar ao Brasil para realizar o tratamento médico. O voo sairia do Aeroporto Charles de Gaulle no dia 22, às 20h, com chegada prevista em solo brasileiro para 6h35 de domingo, no horário de Brasília. Quando aguardava na sala de teste de Covid-19 do aeroporto parisiense, Robson entrou em outro surto, acreditando novamente que estava sendo perseguido.
Em contato com os irmãos, alegou que estava com crise de ansiedade e, portanto, sem condições de embarcar. "O Robson morava sozinho [na Irlanda], em um quarto alugado de uma casa de família. Os surtos são recentes, foi o segundo até hoje", disse Cyntia de Freitas, irmã de Robson, após o desaparecimento.
De acordo com os irmãos, Robson teria dado entrada em uma clínica da região após sair do aeroporto, ao lado do Hospital Saint-Anne. Foi a partir da saída dele da clínica que a família não conseguiu mais contato com Robson.