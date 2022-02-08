Irmão postou em rede social que o capixaba foi encontrado Crédito: Reprodução Facebook

Em entrevista ao site de A Gazeta, na manhã desta terça-feira (8), a irmã de Robson, Cyntia de Freitas, contou que o irmão foi localizado após ver um cartaz com sua foto na rua em Paris, por volta das 20h30.

"Ele viu um cartaz com a foto dele na rua, pediu ajuda a um rapaz, e me ligaram. Conversei com ele. Está um pouco magro, nervoso, agitado, mas está na casa de um primo em Paris e está bem" Cyntia de Freitas - Irmã

Cyntia e o irmão, Pedro Henrique de Freitas, que mobilizaram as redes sociais em busca de informações que levassem ao irmão, se preparam para buscar Robson na França . A família é de Ibatiba , na Região do Caparaó.

“Nós já íamos até Paris para tentar localiza-lo, mas agora iremos comprar passagens urgentemente, buscar o passaporte e fazer os testes de Covid para viajar”, contou Cyntia.

A irmã disse ainda que o Consulado e a polícia francesa estão dando apoio e Robson deve ser avaliado por um médico.

"Minha mãe, nós todos, estamos muito felizes e agradecemos a todos pela ajuda. Nem dormimos esta noite" Cyntia de Freitas - Irmã

Your browser does not support the audio element. Família conta como capixaba desaparecido na França foi encontrado

O CASO

O drama da família de Ibatiba começou no dia 23 de janeiro. Robson morava na Irlanda, mas abandonou o país após um primeiro surto, no dia 21. Segundo os relatos dos irmãos Pedro Henrique de Freitas e Cyntia de Freitas, Robson embarcou para a França por acreditar que a máfia irlandesa estava atrás dele.

Estudante brasileiro Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, foi encontrado Crédito: Divulgação/ arquivo da família

Com a constatação do episódio de surto, os irmãos o convenceram a retornar ao Brasil para realizar o tratamento médico. O voo sairia do Aeroporto Charles de Gaulle no dia 22, às 20h, com chegada prevista em solo brasileiro para 6h35 de domingo, no horário de Brasília. Quando aguardava na sala de teste de Covid-19 do aeroporto parisiense, Robson entrou em outro surto, acreditando novamente que estava sendo perseguido.

Em contato com os irmãos, alegou que estava com crise de ansiedade e, portanto, sem condições de embarcar. "O Robson morava sozinho [na Irlanda], em um quarto alugado de uma casa de família. Os surtos são recentes, foi o segundo até hoje", disse Cyntia de Freitas, irmã de Robson, após o desaparecimento.