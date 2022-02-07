Adolescente é estuprada e outras duas são feitas reféns em festa no ES

“Elas foram convidadas a estar naquele ambiente e, quando pretendiam sair do local, uma delas foi obrigada a manter relações sexuais com uma pessoa, caso contrário elas não seriam liberadas”, relatou o titular da 16 ª Delegacia Regional em Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Dois homens que estavam na residência, um de 20 anos e outro de 21 anos, foram conduzidos para a Delegacia de Linhares, onde foram ouvidos. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. O delegado informou que os jovens foram encaminhados para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.