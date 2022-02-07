Três adolescentes, duas de 13 anos e uma de 15 anos, foram feitas reféns durante uma festa em Sooretama, no Norte do Estado. A festa aconteceu na madrugada de sábado (5), em uma casa no Centro. Segundo a Polícia Civil, as meninas foram impedidas de sair do local por três homens. A menina de 15 anos foi estuprada por um dos suspeitos. Dois deles foram identificados e presos na manhã de domingo (6).
“Elas foram convidadas a estar naquele ambiente e, quando pretendiam sair do local, uma delas foi obrigada a manter relações sexuais com uma pessoa, caso contrário elas não seriam liberadas”, relatou o titular da 16 ª Delegacia Regional em Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
A Polícia Militar foi acionada e esteve na casa onde aconteceu a festa na manhã seguinte. As três adolescentes foram encaminhadas para exames, que constataram que uma delas foi estuprada.
Dois homens que estavam na residência, um de 20 anos e outro de 21 anos, foram conduzidos para a Delegacia de Linhares, onde foram ouvidos. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. O delegado informou que os jovens foram encaminhados para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.
A Polícia Civil investiga a participação de um terceiro indivíduo no crime, um adolescente de 17 anos. Ele ainda não foi localizado nem teve a identidade revelada.
Adolescente é estuprada e outras duas são feitas reféns em festa no ES