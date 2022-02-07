Após mordida, mulher tem parte da orelha arrancada em Vila Velha

Mulher tem parte da orelha arrancada durante briga em Vila Velha Crédito: TV Gazeta

TV Gazeta que teve parte da orelha arrancada pelo ex-companheiro, um homem de 21 anos, na madrugada deste domingo (6), no bairro São Torquato, em Uma dona de casa de 27 anos contou à reportagem daque teve parte da orelha arrancada pelo ex-companheiro, um homem de 21 anos, na madrugada deste domingo (6), no bairro São Torquato, em Vila Velha , na Grande Vitória. A vítima relatou que voltava de uma festa com as amigas e, quando passou por um beco do bairro, o homem estava escondido esperando por ela. Uma das amigas da mulher também foi agredida por ele.

Além da mordida na orelha, a dona de casa ficou machucada por todo o corpo, porque, segundo ela, o homem a atacou com chutes e socos.

"Veio correndo, me gritando, me chutou. Ele bateu na minha amiga também. Me jogou no chão, me deu muito chute e muito soco. E antes dele me morder, ele falou: vou morder sua orelha e vou arrancar o pedaço da sua orelha. Eu fiquei sangrando muito", contou.

O homem estava escondido em um beco esperando a vítima Crédito: TV Gazeta

O homem foi defendido por uma familiar e fugiu quando viu um carro da Polícia Militar se aproximando do local. A dona de casa disse que eles se separaram em novembro. Ela e o agressor ficaram juntos por cerca de dois anos e essa não foi a primeira agressão, de acordo com a mulher. Ela espera que o ex seja preso pelo que fez.

"Eu só quero justiça, que ele seja preso. Por mim, eu queria que ele estivesse preso desde a primeira vez que chamei a polícia pra ele", disse.

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha.

Com informações do G1 ES