Família pede ajuda para achar capixaba que desapareceu na França

Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, está desaparecido desde o dia 23 de janeiro Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a irmã dele, Cyntia de Freitas, Robson permaneceu na Irlanda até o dia 21 de janeiro, sexta-feira da semana passada. Ele estava com voo para o Brasil marcado para chegar no último domingo (23), no entanto, isso não aconteceu. A última vez que o estudante teve contato com a família foi por telefone, no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle.

Ela afirma que Robson estava passando por problemas com transtornos mentais, se sentindo perseguido e tendo ataques de pânico. “Ele já teve surto antes, mas fez tratamento e estava bem”, contou.

A família tentou contato com Robson, mas não conseguiu. “O celular dele não recebe mais ligações, nem mensagens. Ele está sem dinheiro na França e nessa situação. Precisamos de orientações sobre como proceder”, disse a irmã do estudante.

Ao entrar em contato com as autoridades do país, a família foi orientada a aguardar que Robson faça contato. “Eles disseram que não podem fazer nada, porque na França a pessoa tem o direito de ficar desaparecida. E os policiais brasileiros não podem procurar na França porque não é território deles”, relatou Cyntia, angustiada.