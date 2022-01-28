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De Ibatiba

Família pede ajuda para achar capixaba que desapareceu na França

Robson Amorim de Freitas estudava inglês na Irlanda e voltaria para o Brasil no último fim de semana. Ele foi visto pela última vez no domingo (23), no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 21:14

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 jan 2022 às 21:14
Um estudante de 32 anos, morador de Ibatiba, município no Sul do Espírito Santo, está desaparecido desde o último domingo (23). Robson Amorim de Freitas morava na Irlanda, onde estudava inglês, e voltaria para o Brasil no último fim de semana. Ele foi visto pela última vez no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, na França.
Família de Ibatiba pede ajuda para encontrar estudante que sumiu na França
Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, está desaparecido desde o dia 23 de janeiro Crédito: Arquivo pessoal
Segundo a irmã dele, Cyntia de Freitas, Robson permaneceu na Irlanda até o dia 21 de janeiro, sexta-feira da semana passada. Ele estava com voo para o Brasil marcado para chegar no último domingo (23), no entanto, isso não aconteceu. A última vez que o estudante teve contato com a família foi por telefone, no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle.
Ela afirma que Robson estava passando por problemas com transtornos mentais, se sentindo perseguido e tendo ataques de pânico. “Ele já teve surto antes, mas fez tratamento e estava bem”, contou.
A família tentou contato com Robson, mas não conseguiu. “O celular dele não recebe mais ligações, nem mensagens. Ele está sem dinheiro na França e nessa situação. Precisamos de orientações sobre como proceder”, disse a irmã do estudante.
Ao entrar em contato com as autoridades do país, a família foi orientada a aguardar que Robson faça contato. “Eles disseram que não podem fazer nada, porque na França a pessoa tem o direito de ficar desaparecida. E os policiais brasileiros não podem procurar na França porque não é território deles”, relatou Cyntia, angustiada.
A família pede ajuda para encontrar Robson Amorim de Freitas. “Ele é super querido”, lembrou a irmã. Caso alguém tenha alguma informação, pode entrar em contato com a família pelo número (28) 99904-2009.

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