Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovem de Cachoeiro

Parente desaparecido do ex-BBB Arthur Picoli é encontrado na Bahia

Após ficar desaparecido por três dias, o representante comercial Winny Picoli Maifredy, de 29 anos, foi localizado pela polícia de Ibirapitanga (BA) às margens da BR 101
Lara Mireny

09 dez 2021 às 18:42

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 18:42

Winny Picoli Maifredy, de 29 anos, desapareceu na segunda-feira (06)
Winny Picoli Maifredy, de 29 anos, foi encontrado na Bahia Crédito: Acervo pessoal
O representante comercial de produtos de beleza Winny Picoli Maifredy, de 29 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (6), foi encontrando nesta quinta-feira (9), na Bahia, e passa bem. O jovem é morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e primo de terceiro grau do ex-BBB Arthur Picoli.
Segundo a prima de Winny, Mayla Maifredo Picoli, um delegado da Polícia Civil da cidade de Ibirapitanga (BA) encaminhou à família uma foto da moto do representante comercial. “Ele disse que a moto foi encontrada abandonada às margens da BR 101, na altura de Ibirapitanga”, contou.
Ela afirma que é um grande alívio o primo ter sido encontrado e agradece a todos que ajudaram de alguma forma. “Agradeço, de coração, a todos que ligaram, mandaram mensagens e veicularam o anúncio nos jornais e nas redes sociais”, disse.
Em áudio enviado à família do jovem, o delegado explicou que a Polícia Militar da cidade baiana encontrou a moto abandonada na via e a levou para a delegacia da Polícia Civil. No local, foi feita uma busca no sistema com o número da placa do veículo para saber se ele havia sido roubado ou furtado.
A mãe de Winny, Cleide de Avelar Picoli Maifredo, disse que quem recebeu a ligação informando sobre a moto encontrada foi a nora dela, pois o número de contato salvo no cadastro da placa do veículo era do chip dela. Após localizar a família, a polícia também deu a notícia de que o representante comercial havia sido localizado. “Graças a Deus ele foi encontrado”, comemorou.
Ela contou que o filho não está machucado e passa bem. Na tarde desta quinta-feira, ela estava a caminho para encontrá-lo — o jovem está com a polícia à espera da família.
Segundo o escrivão da Delegacia de Polícia Civil de Ibirapitanga, Cezar Maciel Martins, Winny Picoli Maifredy teria parado na estrada e entrado no meio do mato para comer uma fruta. Nesse instante, a PM passou e viu a moto abandonada. Mais adiante, o jovem foi visto às margens da pista e levado para à delegacia. "Ele está tranquilo. Está um pouco confuso, mas bem", finalizou Martins.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia Cachoeiro de Itapemirim desaparecidos Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados