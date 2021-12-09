Parente desaparecido do ex-BBB Arthur Picoli é encontrado na Bahia

O representante comercial de produtos de beleza Winny Picoli Maifredy, de 29 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (6), foi encontrando nesta quinta-feira (9), na Bahia, e passa bem. O jovem é morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e primo de terceiro grau do ex-BBB Arthur Picoli.
Segundo a prima de Winny, Mayla Maifredo Picoli, um delegado da Polícia Civil da cidade de Ibirapitanga (BA) encaminhou à família uma foto da moto do representante comercial. “Ele disse que a moto foi encontrada abandonada às margens da BR 101, na altura de Ibirapitanga”, contou.
Ela afirma que é um grande alívio o primo ter sido encontrado e agradece a todos que ajudaram de alguma forma. “Agradeço, de coração, a todos que ligaram, mandaram mensagens e veicularam o anúncio nos jornais e nas redes sociais”, disse.
Em áudio enviado à família do jovem, o delegado explicou que a Polícia Militar da cidade baiana encontrou a moto abandonada na via e a levou para a delegacia da Polícia Civil. No local, foi feita uma busca no sistema com o número da placa do veículo para saber se ele havia sido roubado ou furtado.
A mãe de Winny, Cleide de Avelar Picoli Maifredo, disse que quem recebeu a ligação informando sobre a moto encontrada foi a nora dela, pois o número de contato salvo no cadastro da placa do veículo era do chip dela. Após localizar a família, a polícia também deu a notícia de que o representante comercial havia sido localizado. “Graças a Deus ele foi encontrado”, comemorou.
Ela contou que o filho não está machucado e passa bem. Na tarde desta quinta-feira, ela estava a caminho para encontrá-lo — o jovem está com a polícia à espera da família.
Segundo o escrivão da Delegacia de Polícia Civil de Ibirapitanga, Cezar Maciel Martins, Winny Picoli Maifredy teria parado na estrada e entrado no meio do mato para comer uma fruta. Nesse instante, a PM passou e viu a moto abandonada. Mais adiante, o jovem foi visto às margens da pista e levado para à delegacia. "Ele está tranquilo. Está um pouco confuso, mas bem", finalizou Martins.