Jovem sai de casa sem documentos e celular e desaparece em Cachoeiro

Jhonatan Borges de Oliveira, de 24 anos, está desaparecido Crédito: Arquivo da família

O jovem Jhonatan Borges de Oliveira, de 24 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (15). Ele veio da Bahia e estava morando com os avós no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O rapaz preparou o café da manhã da família e saiu de casa por volta das 10h apenas com as roupas do corpo, deixando em casa os pertences — como carteira, celular e notebook. Desde então, ele não foi mais visto.

Segundo Lorena Ferreira Vinglia de Oliveira, que o conhece há 10 anos e é casada com o primo de Jhonatan, o rapaz é tranquilo e sem vícios. "Ele é um menino muito bom, não bebe, não fuma, é muito reservado, de poucos amigos, bem na dele. Gosta de ficar jogando no computador. Ele estava há alguns dias na casa da avó paterna, porque ela estava sozinha enquanto o avô estava internado em Colatina", iniciou.

O jovem teria saído de bermuda, camiseta e chinelo. "Achamos que ele tivesse ido visitar a avó materna. Mas foi escurecendo e ele não voltava. Então uma avó ligou para a outra, que disse que ele não passou por lá. Começamos a procurar, inclusive cogitamos que estivesse com o primo Mateus, mas ele disse que não sabia que Jhonatan estava na cidade", acrescentou.

Os parentes fizeram buscas pelas ruas, foram à rodoviária, onde o segurança assegurou que o jovem não tinha passado. "Consultamos até o sistema de compra de passagens, mas não tinha o nome dele. Fomos aos hospitais e à delegacia, para registrar boletim. Até puxaram a ficha dele para ver entrada na prisão ou no SML (Serviço Médico Legal), mas não tinha nada. Ele também não parecia ter depressão, só é um menino reservado", finalizou.