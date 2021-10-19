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Família pede ajuda

Jovem sai de casa sem documentos e celular e desaparece em Cachoeiro

Jhonatan Borges de Oliveira, de 24 anos, veio da Bahia e estava morando com os avós. Ele preparou o café da manhã da família e saiu de casa às 10h de sexta-feira (15)

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 15:26

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

19 out 2021 às 15:26
Cachoeiro de Itapemirim
Jhonatan Borges de Oliveira, de 24 anos, está desaparecido Crédito: Arquivo da família
O jovem Jhonatan Borges de Oliveira, de 24 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (15). Ele veio da Bahia e estava morando com os avós no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O rapaz preparou o café da manhã da família e saiu de casa por volta das 10h apenas com as roupas do corpo, deixando em casa os pertences — como carteira, celular e notebook. Desde então, ele não foi mais visto.
Segundo Lorena Ferreira Vinglia de Oliveira, que o conhece há 10 anos e é casada com o primo de Jhonatan, o rapaz é tranquilo e sem vícios. "Ele é um menino muito bom, não bebe, não fuma, é muito reservado, de poucos amigos, bem na dele. Gosta de ficar jogando no computador. Ele estava há alguns dias na casa da avó paterna, porque ela estava sozinha enquanto o avô estava internado em Colatina", iniciou.
O jovem teria saído de bermuda, camiseta e chinelo. "Achamos que ele tivesse ido visitar a avó materna. Mas foi escurecendo e ele não voltava. Então uma avó ligou para a outra, que disse que ele não passou por lá. Começamos a procurar, inclusive cogitamos que estivesse com o primo Mateus, mas ele disse que não sabia que Jhonatan estava na cidade", acrescentou.
Os parentes fizeram buscas pelas ruas, foram à rodoviária, onde o segurança assegurou que o jovem não tinha passado. "Consultamos até o sistema de compra de passagens, mas não tinha o nome dele. Fomos aos hospitais e à delegacia, para registrar boletim. Até puxaram a ficha dele para ver entrada na prisão ou no SML (Serviço Médico Legal), mas não tinha nada. Ele também não parecia ter depressão, só é um menino reservado", finalizou.
Caso alguém tenha informações que possam auxiliar a localizar o rapaz, pode entrar em contato com a tia dele, Joelma Oliveira, pelo número 028 99926-6761

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