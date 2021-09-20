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Polícia investiga caso

Gerente da Prefeitura de Vitória está desaparecido há mais de um mês

Patrick Ribeiro Araújo, de 36 anos, é morador de Resistência, na Capital, e foi visto pela última vez passando de moto pela região de Maruípe no dia 10 de agosto

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:42

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 set 2021 às 18:42
Morador de Vitória
Patrick em foto tirada na última vez que entrou em contato com uma amiga Crédito: Arquivo da família
Completou um mês no último dia 10 o desaparecimento de Patrick Ribeiro de Araújo, gerente da Central de Serviços da Prefeitura de Vitória. Morador de Resistência, na Grande São Pedro, na Capital, o homem de 36 anos foi visto pela última vez no dia 10 de agosto, ao passar de moto por Maruípe.
Desaparecido
Moto Honda era usada por Patrick Araújo e também desapareceu Crédito: Arquivo da família
A irmã do desaparecido, Silvia Ribeiro Araújo, contou que a última informação que a família teve sobre Patrick foi o acesso a um vídeo do cerco de segurança da prefeitura que mostra seu irmão em uma moto com uma mulher na garupa. Menos de 40 minutos depois, apareceram dois homens conduzindo a mesma moto. "Infelizmente, ainda não temos nenhuma notícia. Estamos aguardando a polícia", disse.
Na época do desaparecimento, Patrick chegou a fazer contato com uma amiga porque queria encontrá-la para conversar, desabafar um pouco, mas não mencionou o assunto. Ela perguntou onde ele estaria, se demoraria para chegar, e ele respondeu estar com uma mulher na região da Enseada do Suá, perto da Terceira Ponte. Mas, depois disso, não apareceu.
No dia seguinte, a família soube que Patrick não foi trabalhar e achou estranho o fato dele não ter dormido em casa, pois não era uma prática habitual. Então, foi registrado o desaparecimento na Polícia Civil.
Desesperada, a família de Patrick chegou a realizar um protesto no dia 14 de agosto, por volta das 9h30. Naquele sábado, parentes, vizinhos e amigos caminharam pelo bairro Resistência em direção à Rodovia Serafim Derenzi, com cartazes e balões brancos em busca por respostas.
Família, vizinhos e amigos fizeram um protesto por mais notícias sobre as buscas de Patrick
Família, vizinhos e amigos fizeram um protesto por mais notícias sobre as buscas de Patrick Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Demandada pela reportagem nesta segunda-feira (20), a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DPPD), porém, até o momento, Patrick não foi localizado. Além disso, a PC incentivou que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
Desaparecido
Patrick Araújo Ribeiro está desaparecido há mais de um mês; foto foi tirada antes de sair de casa pela última vez Crédito: Arquivo da família

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