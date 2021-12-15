Funcionário de bar desaparece após sair do trabalho em Vila Velha

"Nós perdemos nossa tia-avó na madrugada de sábado para domingo e isso o deixou muito abalado. Ainda assim, ele foi trabalhar normalmente, mas os funcionários da casa perceberam que ele não estava bem, então falaram para ele ir para casa", explicou Kezia.

Assim que deixou o local, Marcus caminhou em direção ao ponto de ônibus, onde deveria ter pegado uma condução, porém, segundo a irmã, ele não entrou em coletivo algum e seguiu andando na direção contrária para onde deveria seguir. Depois disso, ele não foi mais visto. A família já registrou um boletim sobre o desaparecimento dele mas, até o momento, não o localizaram.