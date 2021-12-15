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Funcionário de bar desaparece após sair do trabalho em Vila Velha

Marcus Vinicius Gomes Miranda, de 29 anos, desapareceu na noite do último domingo (12), após deixar o trabalho, em Itapuã, por volta das 22h30
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 dez 2021 às 12:29

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 12:29

Vila Velha
Marcus Vinicius está desaparecido desde a noite do último domingo (12), após deixar o trabalho em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
Desde a noite do último domingo (12), familiares de Marcus Vinícius Gomes Miranda, de 29 anos, estão sem saber o paradeiro dele. A irmã dele, Kezia Miranda, explicou que, por volta das 22h30, ele deixou o trabalho em um bar localizado em Itapuã, Vila Velha, e, desde então, está desaparecido.
Segundo a irmã, Vinícius, como ele é conhecido na região de São Pedro, em Vitória, trabalha há anos na organização do bar e naquele dia havia sido liberado um pouco mais cedo por ter perdido uma familiar na madrugada anterior.

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"Nós perdemos nossa tia-avó na madrugada de sábado para domingo e isso o deixou muito abalado. Ainda assim, ele foi trabalhar normalmente, mas os funcionários da casa perceberam que ele não estava bem, então falaram para ele ir para casa", explicou Kezia.
Assim que deixou o local, Marcus caminhou em direção ao ponto de ônibus, onde deveria ter pegado uma condução, porém, segundo a irmã, ele não entrou em coletivo algum e seguiu andando na direção contrária para onde deveria seguir. Depois disso, ele não foi mais visto. A família já registrou um boletim sobre o desaparecimento dele mas, até o momento, não o localizaram.
Quem souber informações, os números dos familiares são (27) 9.9288-3998 (Kezia), 9.9627-9342 (Waleska - esposa), 9.9641-8691 (Andressa - prima) e 3323-8005 (casa).

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