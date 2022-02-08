Corpo de jovem que desapareceu no mar de Vila Velha é encontrado

Richard Kayke Almeida, de 18 anos, sumiu depois de entrar no mar da Praia dos Recifes Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

De acordo com Lucineia, Richard foi encontrado na areia da praia, por um gari que estava trabalhando no local. Os Bombeiros informaram que o corpo foi encontrado por um popular e que uma equipe da corporação foi até o local para retirá-lo da água.

Polícia Civil foi acionada e o corpo do jovem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

ENTENDA O CASO

Richard Kayke Almeida tinha 18 anos e desapareceu no mar da Praia dos Recifes na tarde de sábado (5). Banhistas que estavam no local relataram que dois jovens teriam entrado no mar por volta das 14h30 e, em uma corrente de retorno , foram levados para o fundo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas no domingo (6).

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Richard é de Minas Gerais, mas morava em Vila Velha com uma tia há cerca de um ano. Ele havia saído com o primo, que também entrou no mar com ele, mas que conseguiu se salvar. Segundo a tia de Richard, Luciene Almeida, um banhista tentou ajudar o rapaz, mas não conseguiu.

"Eles entraram no mar e as águas começaram a carregar eles. Meu filho conseguiu sair e o Richard lutou muito, mas não conseguiu. Tinha um rapaz aqui que tentou ajudar ele a sair da água, mas também não teve sucesso porque ele agarrou o rapaz. O homem falou que, se ele ficasse agarrado nele, ia acabar se afogando também. O rapaz soltou ele, ai meu filho disse que só viu quando ele subiu e desceu de novo na água. Depois não viu mais", disse Luciene, em entrevista à TV Gazeta.

Jackson Henrique estava na praia e viu quando Richard e o primo foram levados pela correnteza. Ele contou que os meninos tentaram sair da água, mas não conseguiram e, então, começaram a pedir socorro.