Porteiro que desapareceu pela segunda vez volta para casa na Serra

Desaparecido há três dias, o porteiro Antônio Marcos Paes da Silva, de 49 anos, já está com a família. Após ficar perdido no "Morro do Vilante", no bairro Divinópolis, na Serra, ele conseguiu ir sozinho para a casa, que fica em Colina de Laranjeiras, a cerca de 13 km, no mesmo município.
Segundo a esposa Rosiene Maria Gomes, o marido chegou na manhã deste sábado (12), por volta das 8 horas – quando parentes e o Corpo de Bombeiros já estavam na região do desaparecimento, para mais um dia de buscas. No meio do caminho, o porteiro chegou a pedir ajuda a policiais.
"Quando estávamos nos preparando para subir o morro, meu filho que ficou em casa ligou dizendo que o pai tinha chegado, todo assustado e desorientado"
Ainda segundo a família, Antônio precisou ser levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra-Sede para tomar medicamentos e soro na veia. Pouco antes das 12h, ele foi liberado pela equipe médica e estava voltando para a casa. "Estou muito feliz e aliviada", disse a filha Laís Paes.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros sobre os procedimentos de resgate e os primeiros atendimentos prestados a Antônio, já no bairro Colina de Laranjeiras. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.
RELEMBRE O CASO
O porteiro Antônio Marcos Paes da Silva, de 49 anos, desapareceu na última quarta-feira (9), depois de ir ao "Morro do Vilante", no bairro Divinópolis, na Serra. Segundo uma das filhas, o pai saiu pela manhã para realizar uma vigília religiosa e chegou a enviar mensagem durante a subida.
Horas depois, por volta das 19h30, ele "avisou que a bateria do celular iria acabar e voltaria para casa na tarde do dia seguinte", segundo Laís Paes, de 28 anos. No entanto, o retorno não aconteceu como esperado. Assim, nessa sexta-feira (11), o Corpo de Bombeiros usou um helicóptero para tentar localizá-lo.
No boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a família informou que o porteiro tinha levado uma mochila preta com um celular, um rádio, frutas e uma bíblia. Ele vestia calça jeans e camisa social azul. Na esperança de encontrá-lo, os parentes de Antônio chegaram a ir no local.
De acordo com a família, o porteiro já havia desaparecido anteriormente, também no "Morro do Vilante", na Serra. O primeiro desaparecimento aconteceu há cerca de quatro anos, em 2018. Na época, o helicóptero foi igualmente acionado. O Antônio é casado e possui três filhos.