Porteiro que desapareceu pela segunda vez volta para casa na Serra

Antônio Marcos Paes da Silva estava desaparecido desde a última quarta-feira (9) na Serra Crédito: Rosiene Maria Gomes

Desaparecido há três dias , o porteiro Antônio Marcos Paes da Silva, de 49 anos, já está com a família. Após ficar perdido no "Morro do Vilante", no bairro Divinópolis, na Serra , ele conseguiu ir sozinho para a casa, que fica em Colina de Laranjeiras, a cerca de 13 km, no mesmo município.

Segundo a esposa Rosiene Maria Gomes, o marido chegou na manhã deste sábado (12), por volta das 8 horas – quando parentes e o Corpo de Bombeiros já estavam na região do desaparecimento, para mais um dia de buscas. No meio do caminho, o porteiro chegou a pedir ajuda a policiais.

"Quando estávamos nos preparando para subir o morro, meu filho que ficou em casa ligou dizendo que o pai tinha chegado, todo assustado e desorientado" Rosiene Maria Gomes - Esposa do porteiro

Ainda segundo a família, Antônio precisou ser levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra-Sede para tomar medicamentos e soro na veia. Pouco antes das 12h, ele foi liberado pela equipe médica e estava voltando para a casa. "Estou muito feliz e aliviada", disse a filha Laís Paes.

Antônio Marcos Paes da Silva conseguiu voltar sozinho para a casa neste sábado (12) Crédito: Rosiene Maria Gomes

A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros sobre os procedimentos de resgate e os primeiros atendimentos prestados a Antônio, já no bairro Colina de Laranjeiras. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

Horas depois, por volta das 19h30, ele "avisou que a bateria do celular iria acabar e voltaria para casa na tarde do dia seguinte", segundo Laís Paes, de 28 anos. No entanto, o retorno não aconteceu como esperado. Assim, nessa sexta-feira (11), o Corpo de Bombeiros usou um helicóptero para tentar localizá-lo.

Antônio Marcos Paes da Silva tinha desaparecido na última quarta-feira (9) no Morro do Vilante, na Serra Crédito: Arquivo da família

No boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil , a família informou que o porteiro tinha levado uma mochila preta com um celular, um rádio, frutas e uma bíblia. Ele vestia calça jeans e camisa social azul. Na esperança de encontrá-lo, os parentes de Antônio chegaram a ir no local.