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Alívio

Porteiro que desapareceu pela segunda vez volta para casa na Serra

Antônio Marcos Paes da Silva conseguiu retornar para casa na manhã deste sábado (12); ele estava desaparecido desde a última quarta-feira (9), quando iniciou a subida no "Morro do Vilante" para orar

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 12:27

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 fev 2022 às 12:27
Antônio Marcos Paes da Silva estava desaparecido desde a última quarta-feira (9) na Serra
Antônio Marcos Paes da Silva estava desaparecido desde a última quarta-feira (9) na Serra Crédito: Rosiene Maria Gomes
Desaparecido há três dias, o porteiro Antônio Marcos Paes da Silva, de 49 anos, já está com a família. Após ficar perdido no "Morro do Vilante", no bairro Divinópolis, na Serra, ele conseguiu ir sozinho para a casa, que fica em Colina de Laranjeiras, a cerca de 13 km, no mesmo município.
Segundo a esposa Rosiene Maria Gomes, o marido chegou na manhã deste sábado (12), por volta das 8 horas – quando parentes e o Corpo de Bombeiros já estavam na região do desaparecimento, para mais um dia de buscas. No meio do caminho, o porteiro chegou a pedir ajuda a policiais.
"Quando estávamos nos preparando para subir o morro, meu filho que ficou em casa ligou dizendo que o pai tinha chegado, todo assustado e desorientado"
Rosiene Maria Gomes - Esposa do porteiro
Ainda segundo a família, Antônio precisou ser levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Serra-Sede para tomar medicamentos e soro na veia. Pouco antes das 12h, ele foi liberado pela equipe médica e estava voltando para a casa. "Estou muito feliz e aliviada", disse a filha Laís Paes.
Antônio Marcos Paes da Silva estava desaparecido desde a última quarta-feira (9) na Serra
Antônio Marcos Paes da Silva conseguiu voltar sozinho para a casa neste sábado (12) Crédito: Rosiene Maria Gomes
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros sobre os procedimentos de resgate e os primeiros atendimentos prestados a Antônio, já no bairro Colina de Laranjeiras. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

O porteiro Antônio Marcos Paes da Silva, de 49 anos, desapareceu na última quarta-feira (9), depois de ir ao "Morro do Vilante", no bairro Divinópolis, na Serra. Segundo uma das filhas, o pai saiu pela manhã para realizar uma vigília religiosa e chegou a enviar mensagem durante a subida.
Horas depois, por volta das 19h30, ele "avisou que a bateria do celular iria acabar e voltaria para casa na tarde do dia seguinte", segundo Laís Paes, de 28 anos. No entanto, o retorno não aconteceu como esperado. Assim, nessa sexta-feira (11), o Corpo de Bombeiros usou um helicóptero para tentar localizá-lo.
desaparecido na Serra
Antônio Marcos Paes da Silva tinha desaparecido na última quarta-feira (9) no Morro do Vilante, na Serra Crédito: Arquivo da família
No boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a família informou que o porteiro tinha levado uma mochila preta com um celular, um rádio, frutas e uma bíblia. Ele vestia calça jeans e camisa social azul. Na esperança de encontrá-lo, os parentes de Antônio chegaram a ir no local.
De acordo com a família, o porteiro já havia desaparecido anteriormente, também no "Morro do Vilante", na Serra. O primeiro desaparecimento aconteceu há cerca de quatro anos, em 2018. Na época, o helicóptero foi igualmente acionado. O Antônio é casado e possui três filhos.

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